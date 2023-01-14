Olay, İzmit ilçesi Kozluk Mahallesi Övül Tezişler Mahallesi üzerinde bulunan 4 katlı apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.S. isimli şahıs dördüncü kattaki dairede arkadaşıyla bir araya geldi. O.S.’nin tabancasını temizlediği esnada silahın ateşlendiği ve kendi omzunu yaraladığı öğrenildi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince ambulansa alınarak Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
14 Oca 2023 - 21:49- Asayiş Güncelleme: 14 Oca 2023 - 21:53
Silahını temizlerken kendini vurdu
Kocaeli’de arkadaşıyla beraber vakit geçirdiği ikamette silahını temizlemek isteyen bir şahıs, tabancanın ateşlenmesiyle kendi omzunu yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralı, tedavi altına alındı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.