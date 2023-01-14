14 Oca 2023 - 21:49- Asayiş G: 14 Oca 2023 - 21:53

Silahını temizlerken kendini vurdu

Kocaeli’de arkadaşıyla beraber vakit geçirdiği ikamette silahını temizlemek isteyen bir şahıs, tabancanın ateşlenmesiyle kendi omzunu yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralı, tedavi altına alındı.

Cihat Polat
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Silahını temizlerken kendini vurdu mask
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Olay, İzmit ilçesi Kozluk Mahallesi Övül Tezişler Mahallesi üzerinde bulunan 4 katlı apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.S. isimli şahıs dördüncü kattaki dairede arkadaşıyla bir araya geldi. O.S.’nin tabancasını temizlediği esnada silahın ateşlendiği ve kendi omzunu yaraladığı öğrenildi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince ambulansa alınarak Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
# polis, sağlık, Olay, yaralı, Kocaeli Üniversitesi

14 Oca 2023 - 21:49 - Asayiş

Muhabir  Cihat Polat

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