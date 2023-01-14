Silahını temizlerken kendini vurdu

Olay, İzmit ilçesi Kozluk Mahallesi Övül Tezişler Mahallesi üzerinde bulunan 4 katlı apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.S. isimli şahıs dördüncü kattaki dairede arkadaşıyla bir araya geldi. O.S.’nin tabancasını temizlediği esnada silahın ateşlendiği ve kendi omzunu yaraladığı öğrenildi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince ambulansa alınarak Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.