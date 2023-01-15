Peyzaj sahaları tanzim işleri yaptırılacak

Şekerpınar Mahallesi Cemal Murat Parkı Çevre Düzenlemesi Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak

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https://www.ilan.gov.tr/ilan/1114832/ihale-duyurulari-yapim-ve-insaat-ihaleleri-peyzaj-sahalari-tanzim-isleri-yaptirilacaktir