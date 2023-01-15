Kocaeli Kartepe'de 7647 m² tarla (1/7 hisseli) icradan satılık

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2020/42701 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

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https://www.ilan.gov.tr/ilan/1114738/emlak-tarla-tarim-arazisi-bag-bahce-zeytinlik-kocaeli-kartepede-7647-m2-tarla-1-7-hisseli-icradan-satiliktir