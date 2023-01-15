15 Oca 2023 - 11:25- Gündem G: 15 Oca 2023 - 11:28

Kocaeli Kartepe'de 7647 m² tarla (1/7 hisseli) icradan satılık

İlan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Kocaeli Kartepe'de 7647 m² tarla (1/7 hisseli) icradan satılık
Kocaeli Kartepe'de 7647 m² tarla (1/7 hisseli) icradan satılık mask

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2020/42701 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Detaylar için tıklayın

https://www.ilan.gov.tr/ilan/1114738/emlak-tarla-tarim-arazisi-bag-bahce-zeytinlik-kocaeli-kartepede-7647-m2-tarla-1-7-hisseli-icradan-satiliktir

15 Oca 2023 - 11:25 - Gündem

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Kocaeli Kartepe'de 7647 m² tarla (1/7 hisseli) icradan satılık mask
Kocaeli Kartepe'de 7647 m² tarla (1/7 hisseli) icradan satılık
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