Akşener, kongreye katılamayacak

İYİ Parti Kocaeli İl Başkanlığı’nın 3’üncü Olağan Genel Kurulu bugün Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirecek. Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan genel kurulda partinin mevcut İl Başkanı Şanbaz Yıldız, milletvekilliği aday adaylığı sebebiyle il başkanlığına aday olmayacak. Kongrede başkanlık için Nusret Acur ile Ayhan Çubuklu yarışacak. Daha önce başkanlığa aday olacağını açıklayan Murat Atar ise, Nusret Acur’a başarılar dileyerek aday olmayacağını açıkladı.
AKŞENER KATILMAYACAK
660 delegenin oy kullanma hakkı bulunduğu kongre sonucu 50 yönetim kurulu üyesi, 9 il disiplin kurulu üyesi ve 30 üst kurul delegesi belirlenecek. Saat 11.30’da başlayacak kongreye İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in de katılacağı söylenmişti. Fakat Akşener’in geçtiğimiz günlerde geçirmiş olduğu kalp rahatsızlığı sebebiyle kongreye katılamayacağı öğrenildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.