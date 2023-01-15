Büyükakın, “Dilovası ile gönül gönüleyiz”

Şehrin her noktasıyla yakından ilgilenen, eser ve hizmet anlayışıyla çalışan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Dilovası ilçesinde esnaflara bereketli işler dilerken, vatandaşların yoğun ilgisini gördü. AK Parti Kocaeli İl Başkan Mehmet Ellibeş, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, AK Parti İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan ve teşkilat üyelerinin de katıldığı ziyaretin ardından bir açıklama yapan Başkan Büyükakın, “Şehrimizin her caddesinde, her sokağında, her metrekaresinde izimiz var; emeğimiz var, eserimiz var. Biz eser ve hizmet kadrolarıyız. Dilovası içinde en iyisini yapmak için çalışıyoruz. Annelerimiz, kızlarımız, çocuklarımız, gençlerimiz, engellilerimiz ve kıymetli büyüklerimiz için çalışıyoruz. Biz Dilovası ile gönül gönüleyiz. Dilovası’nın, yani hemşerilerimizin hizmetkarıyız” dedi.

“HALKIMIZ İSTİYOR BİZDE HİZMET VE ESER ÜRETİYORUZ”

“Her gün bir başka güzel ilçemizde; şehrimizin her köşesini kuşatacak şekilde çalışmaya devam ediyoruz” vurgusu yaparak Dilovası’nda ki esnaf ziyaretinin ardından değerlendirmelerine devam eden Başkan Büyükakın, “Bugüne kadar ürettiğimiz her eserde çocuklarımızı, gençlerimizi, kadınlarımızı velhasıl milletimizi düşündük. Aslında her eseri milletimizle birlikte inşa ettik. Dilovası’nın kadir şinas ve gönlü büyük insanları, her fırsatta ilçemize geldiğinde bizlere yoğun ve samimi bir ilgi gösteriyor. Göreve geldiğim ilk andan itibaren Dilovası ile yakından ilgilendim. Her projesini özel takip ettim. Sahadan gelen talepler vardı. Kömürcüler OSB’nin kapatılması isteniyordu, bizde gerekeni yaptık. Milletimiz dua ediyor. Saolsunlar. Şunu da özellikle vurgulamak isterim. Türkiye'nin tüm kazanımlarında emeği, katkısı, alın teri ve imzası olan milletimizdir. Halkımızın ta kendisidir. Halkımız istiyor bizde hizmet ve eser üretiyoruz” şeklinde konuştu.

“KOCAELİ İÇİN DİLOVASI İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM”

Dilovası halkının sahille daha çok buluşması için yeni adımlar attıklarını da ifade eden Başkan Büyükakın, “Hemşerilerimizin isteklerini bir bir yerine getiriyoruz. Aslında biz büyük bir gönül seferberliğindeyiz. Kocaeli’nin her karışında hizmet her gönlüne nakşetmek istiyoruz. Bunu da gerçekleştiriyoruz. Dua ordularımız her geçen daha da çoğalıyor. Bizlere Allah razı olsun dendiğinde çok mutlu oluyoruz. Tüm ekiplerimizle ve teşkilatlarımızla bir hizmet rüzgârı estiriyoruz. İlk günkü heyecanla çalışıyor, gayret ediyoruz. Hemşerilerimize her fırsatta daha güzelini nasıl yapabiliriz diye soruyor, talep ve önerileri alarak yolumuza devam ediyoruz. Her günümüze "Allah'ım işlerimizi hayırlı ve bereketli eyle!" diyerek başlıyoruz. Bu düsturla hareket ediyoruz. Kocaeli için Dilovası için çalışmaya devam” diyerek açıklamalarını tamamladı.