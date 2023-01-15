Yeşilova 3 puanı Kerem ile kaptı: 2-0

Becerileriyle göz dolduran genç sporcular maçı kazanmak adına canla başla mücadele etti. Yeşilovaspor, ilk devresini 1-0 tamamladığı karşılaşmayı, 2-0 kazandı. 3 puanı hanesine yazan gençler, puanını 4'e çıkardı. Yeşilovaspor'un gollerini 9 numaralı formasıyla yıldızlaşan Kerem Uzun kaydetti.
Yeşilovaspor: 2-Yahyakaptan:0
STAT: Cephanelik Stadı
YEŞİLOVASPOR: Umutcan Gümüş ***, Hamzacan Beler **, Berke Bayram **, Efe Fil **, Resul Kadayıf ***, Bedirhan Atlı **, Mustafa Emir Ay ***, Halit Suat Kaya **, Umutcan Akkaya ***, Göksel Efe Güngör **, Kerem Uzun ****
YAHYAKAPTANSPOR: Yavuz Savder **, Tunahan Dedecan **, Efe Koç **, Samet Demir **, Mert Atabay **, Emirhan Közer **, Kaan Kumaş **, Ahmet Köksal **, Salim Mut ***, Kadir Şahin **, Ahmet Pişkin **
GOLLER: Kerem Uzun (2)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.