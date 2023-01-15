15 Oca 2023 - 12:01- Spor G: 15 Oca 2023 - 12:03

Yeşilova 3 puanı Kerem ile kaptı: 2-0

Şehrimizin yetenekli gençlerinin bulunduğu, Yeşilovaspor ile Yahyakaptanspor, U15 Ligi'nin ikinci haftasında, Cephanelik Stadı'nda karşılaştı.

Ömer Lütfi Çelik
Ömer Lütfi Çelik Tüm Haberleri
Yeşilova 3 puanı Kerem ile kaptı: 2-0 mask
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Becerileriyle göz dolduran genç sporcular maçı kazanmak adına canla başla mücadele etti. Yeşilovaspor, ilk devresini 1-0 tamamladığı karşılaşmayı, 2-0 kazandı. 3 puanı hanesine yazan gençler, puanını 4'e çıkardı. Yeşilovaspor'un gollerini 9 numaralı formasıyla yıldızlaşan Kerem Uzun kaydetti.

Yeşilovaspor: 2-Yahyakaptan:0

STAT: Cephanelik Stadı

YEŞİLOVASPOR: Umutcan Gümüş ***, Hamzacan Beler **, Berke Bayram **, Efe Fil **, Resul Kadayıf ***, Bedirhan Atlı **, Mustafa Emir Ay ***, Halit Suat Kaya **, Umutcan Akkaya ***, Göksel Efe Güngör **, Kerem Uzun  ****

YAHYAKAPTANSPOR: Yavuz Savder **, Tunahan Dedecan **, Efe Koç **, Samet Demir **, Mert Atabay **, Emirhan Közer **, Kaan Kumaş **, Ahmet Köksal **, Salim Mut ***, Kadir Şahin **, Ahmet Pişkin **

GOLLER: Kerem Uzun (2)
# genç

15 Oca 2023 - 12:01 - Spor

Muhabir  Ömer Lütfi Çelik

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