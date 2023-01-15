15 Oca 2023 - 12:03- Spor

1937 Sekaspor farklı kazandı: 9-1

U15 Ligi'nde 1937 Sekaspor ile Bekirderespor Cephanelik’te karşılaştı. Ligin 2. haftasında karşılaşan yetenekli futbolcular, soğuk havanın olumsuz etkisine rağmen birbirleriyle kıyasıya mücadele etti.