15 Oca 2023 - 12:03- Spor G: 15 Oca 2023 - 12:06

1937 Sekaspor farklı kazandı: 9-1

U15 Ligi'nde 1937 Sekaspor ile Bekirderespor Cephanelik’te karşılaştı. Ligin 2. haftasında karşılaşan yetenekli futbolcular, soğuk havanın olumsuz etkisine rağmen birbirleriyle kıyasıya mücadele etti.

Ömer Lütfi Çelik
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1937 Sekaspor farklı kazandı: 9-1 mask

1937 Sekaspor, Bekirderespor karşısında zorlanmadan kazandı. Karşılaşmayı 9-1 kazanan ekibin gollerini: Kerem Türk (2), İrfan Talha Cinkılıç (2), Ensar Kayra Yıldız (2), Ege Kurşunoğlu, Muhammed Ensar Evirken ve Halitcan Küreci kaydetti.

1937 Sekaspor 9-1 Bekirderespor

STAT: Cephanelik Stadı

1937 SEKASPOR: Süleyman Kadınçeşme ***, Ege Kurşunoğlu ***, Taha Emir Atagan ***, Miraç Talha Köse ***, Ali Mert Duran ***,  Halitcan Küreci ***, Ensar Kayra Yıldız ****, İrfan Talha Cinkılıç ****, Kerem Türk ****, Muhammed Ensar Evirken ***

BEKİRDERESPOR: Kadir İnci *, Emre Demirel *, Eren Özkanlı *, Orkun Demir *, Faruk Sırçalı *, Ensar Küçük *, Yusuf Aladağ *, Efe Sağlık*, Y. Sami Uzun *, Doruk Çağlayan *, Yiğit Efe Çoşkun **

GOLLER: Kerem Türk (2), İrfan Talha Cinkılıç (2), Ensar Kayra Yıldız (2), Ege Kurşunoğlu, Muhammed, Ensar Evirken, Halitcan Küreci, Efe Sağlık
# sağlık

15 Oca 2023 - 12:03 - Spor

Muhabir  Ömer Lütfi Çelik

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