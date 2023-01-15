1937 Sekaspor farklı kazandı: 9-1

1937 Sekaspor, Bekirderespor karşısında zorlanmadan kazandı. Karşılaşmayı 9-1 kazanan ekibin gollerini: Kerem Türk (2), İrfan Talha Cinkılıç (2), Ensar Kayra Yıldız (2), Ege Kurşunoğlu, Muhammed Ensar Evirken ve Halitcan Küreci kaydetti.
1937 Sekaspor 9-1 Bekirderespor
STAT: Cephanelik Stadı
1937 SEKASPOR: Süleyman Kadınçeşme ***, Ege Kurşunoğlu ***, Taha Emir Atagan ***, Miraç Talha Köse ***, Ali Mert Duran ***, Halitcan Küreci ***, Ensar Kayra Yıldız ****, İrfan Talha Cinkılıç ****, Kerem Türk ****, Muhammed Ensar Evirken ***
BEKİRDERESPOR: Kadir İnci *, Emre Demirel *, Eren Özkanlı *, Orkun Demir *, Faruk Sırçalı *, Ensar Küçük *, Yusuf Aladağ *, Efe Sağlık*, Y. Sami Uzun *, Doruk Çağlayan *, Yiğit Efe Çoşkun **
GOLLER: Kerem Türk (2), İrfan Talha Cinkılıç (2), Ensar Kayra Yıldız (2), Ege Kurşunoğlu, Muhammed, Ensar Evirken, Halitcan Küreci, Efe Sağlık
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.