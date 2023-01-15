15 Oca 2023 - 12:05- Spor G: 15 Oca 2023 - 12:08

Diliskelesi zirvede arayı iyice açtı: 1-0

Diliskelesi, en yakın takipçilerinden Derince ile adeta finallerden birine çıktı. Ev sahibi tek golle arayı 3 puan daha açtı, Menderes berabere kaldı, 2 puan fark da ona attı
Diliskelesi zirvede arayı iyice açtı: 1-0 mask

DERİNCE’Yİ DURDURDU

Süper Amatör Lig B Grubu’nda lider Diliskelesi, haftanın maçında, son haftalardaki müthiş çıkışıyla dikkat çeken Derince’yi tek golle geçerek, 6 puan değerinde 3 puan aldı, rakibini durdurdu, 51 puana yükselerek zirvedeki farkı 2 puan daha açtı. Dilovası Şehit Nihat Karadaş Sahası’nda oynanan maçta zaman zaman sertlik vardı. Ev sahibi, liderlik koltuğunu kaptırmamak için direndi ve tek golle 6 puan değerinde 3 puanı hanesine yazdırdı.

MENDERES ADETA YOL VERDİ, GÜNEŞ PARLADI

Lider takipçisi 48 puana Çayırova Menderes ise lidere adeta yol verdi. Kartepe Suadiye’yi Şekerpınar’da konuk eden ekip, sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Suadiye kazanamayarak Play-Off yolunda derin yara aldı. Play-Off mücadelesi veren Güneşspor ise Darıca Kültür Martı’yı Mehmet Ali Kağıtçı’da konuk etti, sahadan 2-1 galip ayrılarak, Suadiye’nin de kaybetmesiyle ilk dört için önemli bir avantaj yakaladı. Darıca ekibi işini iyice zora soktu.

MERT VE DOĞANTEPE ÇABALIYOR, HİSAREYN TEHLİKEDE

Düşme hattında da yoğun bir çaba sergileniyor. Son üç takımın küme düşeceği ligde, düşme hattına en yakın takım olan Gültepe Mehmet Ali Kağıtçı Sahası’nda maçta Başiskele belediyeyi tam 5-3 yenerek, puanını 15’e yükseltti. Düşme hattıyla aradaki farkı korudu. Düşme hattının zirvesindeki Başiskele Doğantepe, Arslanbey GB engelini 6-1 ile geçerek, yaşam savaşını sürdürdü. Başiskele 14 puana yükselirken, aynı puandaki sondan ikinci Mertspor da İhsaniye engelini 3-1 ile geçerek direnişi sürdürdü, İhsaniye ise Play-Off yolunda yara aldı. Ligin bitimine 6 hafta kala, savaş sürecek gibi gözüküyor.

# takım, Kartepe, Çayırova, Dilovası, Darıca, Başiskele

15 Oca 2023 - 12:05 - Spor

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