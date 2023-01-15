15 Oca 2023 - 12:11- Sağlık G: 15 Oca 2023 - 12:13

Çölyak ve PKU hastalarına özel gıda desteğine devam

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü özel beslenmeye ihtiyaç duyan Çölyak/PKU hastalarına 2022 yılında 6 bin adet gıda desteği sağlarken 2023 yılında da hizmetine devam edecek
Çölyak ve PKU hastalarına özel gıda desteğine devam mask

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünün geçtiğimiz yıl faaliyete geçirdiği Çölyak/PKU hastalarına sağlanan gıda paketi desteği devam ediyor. 2022 yılında toplam 6 bin adet gıda desteği sağlanan Çölyak/PKU hastalarına 2023 yılında da destek sürecek. Gıda desteği için başvurular devam ederken başvuru yapmak isteyen vatandaşlar Belsa B Blok 2. Kat’ta bulunan Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne müracaat edebilir.

GEREKLİ BELGELER

* Çölyak/ PKU(Fenilketonüri) Tanısı Konmuş Bireyin Kimlik Fotokopisi (Birey 18 Yaşından Küçük İse Ebeveynin ve Hastanın Kimlik Fotokopileri)

* Çölyak/ PKU(Fenilketonüri)  Tanısı Konulduğuna Dair Tarihi Geçerliliği Olan Sağlık Raporu

* Gıda Desteğinden Faydalanmak İstediğine Dair Dilekçe
# sağlık, İzmit belediyesi, Vatandaşlar

15 Oca 2023 - 12:11 - Sağlık

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