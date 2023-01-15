Çölyak ve PKU hastalarına özel gıda desteğine devam

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünün geçtiğimiz yıl faaliyete geçirdiği Çölyak/PKU hastalarına sağlanan gıda paketi desteği devam ediyor. 2022 yılında toplam 6 bin adet gıda desteği sağlanan Çölyak/PKU hastalarına 2023 yılında da destek sürecek. Gıda desteği için başvurular devam ederken başvuru yapmak isteyen vatandaşlar Belsa B Blok 2. Kat’ta bulunan Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne müracaat edebilir.
GEREKLİ BELGELER
* Çölyak/ PKU(Fenilketonüri) Tanısı Konmuş Bireyin Kimlik Fotokopisi (Birey 18 Yaşından Küçük İse Ebeveynin ve Hastanın Kimlik Fotokopileri)
* Çölyak/ PKU(Fenilketonüri) Tanısı Konulduğuna Dair Tarihi Geçerliliği Olan Sağlık Raporu
* Gıda Desteğinden Faydalanmak İstediğine Dair Dilekçe
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.