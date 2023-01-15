Çölyak ve PKU hastalarına özel gıda desteğine devam

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünün geçtiğimiz yıl faaliyete geçirdiği Çölyak/PKU hastalarına sağlanan gıda paketi desteği devam ediyor. 2022 yılında toplam 6 bin adet gıda desteği sağlanan Çölyak/PKU hastalarına 2023 yılında da destek sürecek. Gıda desteği için başvurular devam ederken başvuru yapmak isteyen vatandaşlar Belsa B Blok 2. Kat’ta bulunan Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne müracaat edebilir.

GEREKLİ BELGELER

* Çölyak/ PKU(Fenilketonüri) Tanısı Konmuş Bireyin Kimlik Fotokopisi (Birey 18 Yaşından Küçük İse Ebeveynin ve Hastanın Kimlik Fotokopileri)

* Çölyak/ PKU(Fenilketonüri) Tanısı Konulduğuna Dair Tarihi Geçerliliği Olan Sağlık Raporu

* Gıda Desteğinden Faydalanmak İstediğine Dair Dilekçe