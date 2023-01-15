Kocaelispor: Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz

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Kocaelispor tarafından sosyal medya yapılan paylaşım şöyle:

"Geçmiş dönemlerde kulübümüzde yöneticilik yapmış Sami Durmuşoğlu’nun kardeşi Erhan Rahmi Durmuşoğlu’nun vefat ettiği haberini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz"