İLK 11'LER BELLİ OLDU

WECOİN KIRKLARELİ- KOCAELİSPOR
STAT: KIRKLARELİ ATATÜRK (MİSAFİR TAKIM SEYİRCİSİZ)
15.01.2023 - 14:00
HAKEMLER
FERHAN KESTANLIOĞLU(Hakem)
ÖNDER ÇALIŞ(1. Yardımcı Hakem)
SİNAN ERTİNĞÜ(2. Yardımcı Hakem)
YUNUS EMRE ÇAKAR(Dördüncü Hakem)
Kırklarelispor İlk 11
1. MEHMET CİNPİR
28. BURAK ALBAYRAK
2. NECMİCAN CEBECİ
7. CANBERK ÖMER ÖZDEMİR
27. SİNAN AKGÖL
30. HASAN EMRE YEŞİLYURT
41. SEMİH ÜSTÜN
10. HÜSEYİN ERAY KARATAŞ
11. FURKAN FEHMİ GÜNEŞ
23. ENES İSLAM İLKİN
9. MURAT YILMAZ
Yedekler
16. ERKAM MECİT ERGİNSOY
3. CENGİZ DEMİR
4. ATAKAN GÜNDÜZ
24. ABDULKADİR OKTAY
17. UĞUR AYGÖREN
80. ŞEVKİ ÇINAR
35. TAŞKIN KARTAL
13. ENSAR ARSLAN
39. ÜMİT CAN TOKCU
Teknik Sorumlu
BİLGİN ERDEM
***
Kocaelispor İlk 11
35. GÖKHAN DEĞİRMENCİ
3. YALÇIN KILINÇ
5. DIOGO ALEKSIS ÖZÇAKMAK
7. CEM EKİNCİ
8. YUSUF CİHAT ÇELİK
9. OKAN EKEN
14. İLYAS KUBİLAY YAVUZ
19. ATİLA TURAN
32. MEHMET YILMAZ
45. MESUT CAN TUNALI
77. SAMED ALİ KAYA
Yedekler
17. İSMET YUMAKOĞULLARI
4. ALPAY ÇELEBİ
20. MEHMET SAK
22. BEDİRHAN YILDIZ
23. YAĞIZ GÜL
27. EMRE NEFİZ
48. MERTAN CANER ÖZTÜRK
71. YİĞİT CANGURU
80. BEYKAN ŞİMŞEK
99. YUSUF EFE YAMAN
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.