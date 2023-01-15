İyi Parti Kongresi'nde Başkan Adayı Ayhan Çubuklu'ya neden yer ayrılmadı?

İYİ Parti Kocaeli İl Başkanlığı’nın 3’üncü Olağan Genel Kurulu bugün Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Genel kurulda partinin mevcut İl Başkanı Şanbaz Yıldız, milletvekilliği aday olması beklendiği için il başkanlığına aday olmayacağı öğrenildi. Kongrede iki aday olarak başkanlık için Nusret Acur ile Ayhan Çubuklu yarışacaktı. Ayhan Çubuklu aday olamadı. Tüzük gereği yeterli delege imzasını toplayamadığı için adaylığı sayılmadı. Aday Ayhan Çubuklu’ya yer ayrılmaması üzerine montu ve çantasıyla ayakta bekleyerek durumu protesto etti.