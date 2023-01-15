15 Oca 2023 - 12:31- Spor G: 15 Oca 2023 - 14:38

WECOİN KIRKLARELİ-KOCAELİSPOR

2.Lig Kırmızı Grup'ta ikinci sırada yer alan temsilcimiz Kocaelisporumuzun, bugün Kırklareli deplasmanındaki maçını, yine bu sayfadan canlı anlatımla 14.00'ten itibaren takip edebilirsiniz. Kocaelispor maçı kazanırsa iki puan farkla lider olacak. beraberlik halinde yine lider ortağı konumunu koruyacak...
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CANLI ANLATIM

Maç başlıyor

DK.1: Ev sahibi Kırklarelispor başladı.

DK.7: Cihat yaya yaklaştı, sağ taraftaki İlyas Kubilay’a bıraktı, Kubilay çok kötü vurdu

Maçta 10 dakika geride kalırken iki takımda temkinli oynuyor

Dk.12: Soldan Atilla ortaladı, İlyas Kubilay ceza alanı içerisinde kötü vurdu, yine gol kaçtı.

Dk.12: Yine Kubilay, yine ayın sağ çaprazdan girdi vurdu, üstten avuta gönderdi.

Dk.18: Kocaelispor'da Atila Turan sarı kart gördü

Dk.20: Karambolde sırtı kaleye dönük kafayı vuran Okan'ın vuruşunu son anda kaleci kornere çeldi.

Dk.21: Soldan Cihat korneri kullandı, karambolde Diogo vurdu gol olmadı.

Dk.21: Furkan Fehmi Güneş Kırklareli atağında soldan ortalanan topa ayak içiyle vurdu, iyi pozisyondu. Üstten avuta çıktı.

Dk.30: Kocaelispor'da ikinci sarı kart... Diogo sarı kart gördü

Dk.34: İlyas Kubilay 30 metreden soldan şutladı, kalecide kaldı.

Dk.36: Eray sağ çaprazdan sert vurdu, yerden seken top direğin az farkla yanından avuta çıtı.

# Kocaelispor

15 Oca 2023 - 12:31 - Spor

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