WECOİN KIRKLARELİ-KOCAELİSPOR

CANLI ANLATIM
Maç başlıyor
DK.1: Ev sahibi Kırklarelispor başladı.
DK.7: Cihat yaya yaklaştı, sağ taraftaki İlyas Kubilay’a bıraktı, Kubilay çok kötü vurdu
Maçta 10 dakika geride kalırken iki takımda temkinli oynuyor
Dk.12: Soldan Atilla ortaladı, İlyas Kubilay ceza alanı içerisinde kötü vurdu, yine gol kaçtı.
Dk.12: Yine Kubilay, yine ayın sağ çaprazdan girdi vurdu, üstten avuta gönderdi.
Dk.18: Kocaelispor'da Atila Turan sarı kart gördü
Dk.20: Karambolde sırtı kaleye dönük kafayı vuran Okan'ın vuruşunu son anda kaleci kornere çeldi.
Dk.21: Soldan Cihat korneri kullandı, karambolde Diogo vurdu gol olmadı.
Dk.21: Furkan Fehmi Güneş Kırklareli atağında soldan ortalanan topa ayak içiyle vurdu, iyi pozisyondu. Üstten avuta çıktı.
Dk.30: Kocaelispor'da ikinci sarı kart... Diogo sarı kart gördü
Dk.34: İlyas Kubilay 30 metreden soldan şutladı, kalecide kaldı.
Dk.36: Eray sağ çaprazdan sert vurdu, yerden seken top direğin az farkla yanından avuta çıtı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.