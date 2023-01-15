15 Oca 2023 - 12:31- Spor

WECOİN KIRKLARELİ-KOCAELİSPOR

2.Lig Kırmızı Grup'ta ikinci sırada yer alan temsilcimiz Kocaelisporumuzun, bugün Kırklareli deplasmanındaki maçını, yine bu sayfadan canlı anlatımla 14.00'ten itibaren takip edebilirsiniz. Kocaelispor maçı kazanırsa iki puan farkla lider olacak. beraberlik halinde yine lider ortağı konumunu koruyacak...