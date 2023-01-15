Şanbaz Yıldız: “Benim tarafım Nusret Acur”

İYİ Parti Kocaeli İl Başkanlığı’nın 3’üncü Olağan Genel Kurulu bugün Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Genel kurulda partinin mevcut İl Başkanı Şanbaz Yıldız, milletvekilliği aday olması beklendiği için il başkanlığına aday olmayacağı öğrenildi. Kongrede iki aday olarak başkanlık için Nusret Acur ile Ayhan Çubuklu yarışacak. Aday Ayhan Çubuklu’ya yer ayırılmaması üzerine Çubuklu, montu ve çantasıyla ayakta bekleyerek durumu protesto etti. Kongrede konuşmasını gerçekleştiren mevcut il Başkanı Şanbaz Yıldız benim adayım Nusret Acur diyerek tekrar tarafını belli etti.

“BENİM TARAFIM BELLİ”

Yıldız konuşmasının sonunda tarafız olan bertaraf olur diyerek, “Yarın olduğu gibi bugün de benim devir teslim edeceğim Allah nasip ederse ben hayatımda hiç tarafsız olmadım tarafsız olan bertaraf olur benim tarafım belli Nusret Acur kardeşim. Benim tarafım iyilik tarafı aynı sizler gibi. Heyecanımız bol bugün benimde il başkanlık görevimin son günü. Buraya gelirken bizim tek bir derdimiz vardı Meral Akşener ile birlikte Türkiye’yi yönetmek” dedi.