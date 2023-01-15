Aday Acur: “Beni görkemli açılışlarda aramayın”

İYİ Parti Kocaeli İl Başkanlığı’nın 3’üncü Olağan Genel Kurulu bugün Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Genel kurulda partinin mevcut İl Başkanı Şanbaz Yıldız, il başkanlığına aday olmayacağını açıklamıştı. Kongrede iki aday olarak başkanlık için Nusret Acur ile Ayhan Çubuklu yarıştı. Daha önce başkanlığa aday olacağını açıklayan Murat Atar ise, Nusret Acur’a başarılar dileyerek aday olmayacağını açıklamıştı. 660 delegenin oy kullanma hakkı bulunduğu kongre sonucu 50 yönetim kurulu üyesi, 9 il disiplin kurulu üyesi ve 30 üst kurul delegesi belirlenecek. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Cihan Paçacı, Divan Yardımcılığını İl Başkan Yardımcısı Abdülkakir Erbağcı, katip üyeliklerini ise Yavuz Dursun, Kader Aras ve Ahu Güzel yaptı.

YOĞUN KATILIM

Kongreye İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in de katılacağı söylenmişti. Fakat Akşener’in geçtiğimiz günlerde geçirmiş olduğu kalp rahatsızlığı sebebiyle kongreye katılamadı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Burak Akburak, İYİ Parti Genel İstişare Kurulu Üyesi Cumali Durmuş, İstanbul Milletvekili Ümit Beyaz, Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı, Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Ruhittin Sönmez, CHP İl Başkanı Bülent Sarı, siyasi parti il başkanları ve çok sayıda partili katıldı.

“CUMHURİYETİMİZİN EN ÖNEMLİ SEÇİMLERİ”

Divan Başkanı Mustafa Cihan Paçacı ise yaptığı konuşmada, “Kocaeli bugün İYİ Parti’nin kalesi olmalıdır, olmak zorundadır. Bu seçimler Cumhuriyet değerlerini savunanlar ve Cumhuriyetle kavgalı olanların seçimidir. Bu seçimler, Atatürk ilkelerini savunanlar ile ilkelerle sorunları olanların seçimidir. Bu seçim Hürriyetçiler ile istibdatçıların seçimi olacaktır. İşte bu yüzden başarılı olmak zorundayız. Partimiz bu seçimde büyük bir başarıya imza atacak. İYİ Parti iktidar, Genel Başkanımız Meral Akşener başbakan olacaktır. Beraber oluğumuz siyasi partili dostlarımız ile başarılı bir sonuç alacağız. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan da AK Parti iktidarında son 5 ayına girdik. 5 ay sonra Türkiye yeni bir güneşle uyanacak” ifadelerini kullandı.

“KÖTÜLÜĞE KARŞI GELEN İYİLERSİNİZ”

İYİ Parti Kocaeli mevcut il Başkanı Şanbaz Yıldız, “Hepimiz birer Akşener’iz onun neferleriyiz. Geçmiş olsun Genel Başkanım daha sizinle yürüyecek çok yolumuz var. Türkiye’nin umudu olacağımızı yıllar önce tarif ederdim fakat gözlerinizdeki bu inanç inanın benim bile hayallerimi zorlardı. Bu kavga yürek, birlik ve beraberlik gerektirir. Biz bu kavgada liderimiz Meral Akşener’in önderliğinde gerekli olan her şeyi bir araya getirdik. Yürüdüğümüz bu çetin yolda mücadeleyi yalnızca siyaset sayesinde yapmayacağımızı bizler biliyorduk. Tek rakibimizin siyasi partiler olmadığını biliyorduk. Sizler kötülüğe karşı galip gelen iyilersiniz.

“BİZE SELAM VERENİN ÖNÜNÜ KESTİLER”

Gözlerinizi kapatıp şöyle bir düne gidin, yolu bize düşeni tehdit etmediler mi? Ekmeği ve aşıyla oynamadılar mı? Bize selam verenin önünü kesmediler mi? Düşman bellediğimiz terör örgütleriyle bile bizi yan yana koymaya çalıştılar ama bilsinler kötüler kaybetti iyiler kazandı. İktidar olacağız yılmayacağız. Biz güleceğiz milletimiz gülecek. Biz genel başkanımızı üzmeyeceğiz Kocaeli hep onun yanındadır. İyi ki yolunuz yolumuz hayalleriniz hayallerimiz. Bu salona baktığımda alın terini görüyorum. Bizler sadece teşkilat değil aile olduk. Bu partide ilk defa iki üyeden biri kadın. Kadınlar omuz omuza sokakları gezip genel başkanımızın sesi oluyor. Aynı zamanda üye sayımızı arttırdıysak bu gençlerimiz sayesindedir” ifadelerine yer verdi.

“HESABINI SORMAZSAK BİZLERE YAZIKLAR OLSUN”

Kongrede Genel Başkan Meral Akşener’in fotoğrafına karşı konuşmasını yapan aday Nusret Acur, “Bizim toplantı salonlarımızın elektrikleri kesildi. Biz daha gür konuştuk bizi duyan vatandaşlar daha gür konuştu. En yakın dostlarımız sokaklarda selam vermemek için kaldırımları terk etti. Bu resim yağmurlarda ıslanıp bize su vermeyenleredir. İşte bu resim hadsizlere Gazi Mustafa Kemal’e saygı duymaları gerektiğini öğretti. Hem de Bilal’e öğretir gibi öğretti. Bu resimde Türküm diyemeyenlerin alayına ne mutlu Türküm demeyi öğretti. Bu resimleri unutturmayacağız. Padişah yol vermezse eşkıya kervan basamaz. Türkün örfünde adetinde kadının yeri bellidir. Oysa bu ülkede partimizin lideri Genel Başkanımızın evi basıldı bu Ülkede. İktidarda olanların gözleri kör, kulakları sağır oldu. Bu ülkenin hafız sorunu değil hafıza sorunu var. Zamanı geldiğinde bunun hesabını sormazsak bizlere de yazıklar olsun.

“BENİ GÖRKEMLİ AÇILIŞLARDA ARAMAYIN”

Şimdiden söylüyorum beni görkemli açılışlarda şatafatlı açılışlarda çok fazla göremezsiniz boşuna aramayın. Beni arayacaksanız mahallelerde asker uğurlamasında ya da elleri çelik nasır tutmuş bir işçinin yanında çay içerken bulacaksınız. Yani beni tıpkı Genel Başkanımız gibi sahada, sokakta bulacaksınız” ifadelerine yer verdi.