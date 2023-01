Doğusel: “Denizciler her  zaman yanınızda olacak”

16 OCAK’IN ÖNEMİ

“ Türkiye Cumhuriyeti’mizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Mücadelesi’nin her aşamasını halkıyla paylaşmış, birlikte hareket etmiş ve muazzam bir zafere ulaşmıştır. Bunun işaretlerinden biri de 14 Ocak 1923’te başlayan ve 35 gün süren Batı Anadolu gezisidir. Bu gezinin başlangıç noktası ve elbette ki en önemli halkası 16 Ocak 1923 Salı günü İzmit’te yer alan Kasr-ı Hümayun Müzesinde gerçekleştirdiği Basın Toplantısıdır. Kocaeli’de dönemin önde gelen gazetecileri ile bir araya gelmiş; 6 saat süren bu tarihi basın toplantısında Cumhuriyeti kurma fikrini basın yoluyla ilk kez kamuoyuna aktarmıştır. Cumhuriyet ile ilgili temel düşüncelerin paylaşıldığı ve kadınlara seçme seçilme haklarının verilmesinin gerektiğinin konuşulduğu bu toplantıdan 9 ay sonra Türkiye Cumhuriyeti ilan edilmiştir.”

DENİZCİLER HER ZAMAN YANINIZDA

“Atatürk, annesinin İzmir’de vefat ettiğine ilişkin haberi almasına rağmen programını bozmayarak düzenlediği bu basın toplantısında Kurtuluş Savaşına ve Milli Mücadele’ye yazı ve haberleri ile katkılar sunan gazeteci ve yazarları davet etmiş, fikirlerini almıştır. Tarihimiz açısından böylesine önem arz eden 16 Ocak Basın Onur Günü’ne sahip çıkan, her yıl bizlere bu önemli günü hatırlatan, demokrasimizin işleyişi, ülkemizin gelişimi için bugün de görevlerini yılmadan, yorulmadan yerine getiren basın mensuplarımızın Denizciler olarak her zaman yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Bu düşüncelerle 16 Ocak Basın Onur Günü’nü kutluyor, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete irtihal eden tüm şehitlerimizi, gazilerimizi ve basın mensuplarımızı şükranla, minnetle anıyorum”.