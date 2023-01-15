15 Oca 2023 - 17:01- Gündem G: 15 Oca 2023 - 17:06

“Cumhuriyetin kurulmasında basının önemi büyüktür”

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, yaptığı yazılı bir açıklama ile basın camiasının 16 Ocak Basın Onur Gününü tebrik etti. Vali Yavuz, “Atatürk, basın toplantısında Cumhuriyet’in kurulmasında Türk basınına önemli görevler yüklemiştir” dedi
“Cumhuriyetin kurulmasında basının önemi büyüktür” mask

Vali Seddar Yavuz, 16 Ocak Basın Onur Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. Vali Yavuz açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilk basın toplantısını ilimizde gerçekleştirerek, “Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir” mesajını vermesi ve basının önemini ilk kez İzmit’ten duyurması bizleri gururlandırmaktadır. Anadolu gezisine çıkan Atatürk’ün İzmit Kasrı’ndaki basın toplantısı 16 Ocak 1923 Salı günü gerçekleşmiş ve 6 saat sürmüştür.

9 AY SONRA CUMHURİYET İLAN EDİLDİ
Bu toplantıda Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet’i kurma fikrini ilk kez burada dile getirmiş, temel düşüncelerini paylaşmış ve Cumhuriyet’in kurulmasında Türk basınına önemli görev ve sorumluluklar yüklemiştir. Bu tarihi toplantıdan 9 ay sonra Cumhuriyet ilan edilmiş ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti dünyadaki saygın yerini almıştır.

“BASINIMIZ ÇOK BAŞARILI”
Ülke yönetimi ile milletimiz arasında çok önemli bir köprü vazifesi gören basınımız, dün olduğu gibi bugün de demokrasi ve Cumhuriyet’in korunmasında önemli bir yere sahiptir. Türk basını, görevini ilkeli, tarafsız ve gazetecilik anlayışı içerisinde başarı ile yerine getirmiştir.Bu vesileyle; ilimizde de bu onurlu görevi başarı ile yerine getiren basınımızın tüm görevlilerine teşekkür ediyor, basın camiasının 16 Ocak Basın Onur Günü’nü kutluyorum”.

# türkiye, Atatürk

15 Oca 2023 - 17:01 - Gündem

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