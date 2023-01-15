Ellibeş: 16 Ocak ilimizin onur günüdür

“DÜNYADA SÖZ SAHİBİYİZ”

Türkiye, yeni bir yüzyıla adım atarken Cumhuriyet’in kuruluş ilkelerine, hedeflerine, büyümeye, dünyada yeniden söz sahibi olmaya her zamankinden daha yakındır. Bu düşüncelerle 16 Ocak Basın Onur Günü’nü tebrik ediyor, tüm basın emekçilerini kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, ebediyete irtihal eden Kurutuluş Savaşı kahramanları ve basın mensuplarını rahmetle yad ediyorum.”