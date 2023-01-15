Ellibeş: 16 Ocak ilimizin onur günüdür

“DÜNYADA SÖZ SAHİBİYİZ”
Türkiye, yeni bir yüzyıla adım atarken Cumhuriyet’in kuruluş ilkelerine, hedeflerine, büyümeye, dünyada yeniden söz sahibi olmaya her zamankinden daha yakındır. Bu düşüncelerle 16 Ocak Basın Onur Günü’nü tebrik ediyor, tüm basın emekçilerini kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, ebediyete irtihal eden Kurutuluş Savaşı kahramanları ve basın mensuplarını rahmetle yad ediyorum.”
“DÜNYADA SÖZ SAHİBİYİZ”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.