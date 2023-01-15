15 Oca 2023 - 17:08- Gündem G: 15 Oca 2023 - 17:10

“Gazetecilik onurlu bir meslektir”

Atatürk’ün ilimizde düzenlediği ilk ve tek basın toplantısının 100’üncü yıl dönümünü kutlayan CHP’li vekil Tahsin Tarhan, “Gazetecilik onurlu bir meslektir ve gazeteciler özgür bir ortamda mesleklerini icra edebilmelidir” dedi
“Gazetecilik onurlu bir meslektir” mask

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, 16 Ocak Basın Onur Günü’nün 100. yılı kapsamında bir mesaj yayımladı. Tarhan mesajında şu ifadeleri kullandı: “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk 100 yıl önce bugün İzmit’e geldi. İzmit Kasrı’nda düzenlenen basın toplantısında kamuoyu Cumhuriyet’in ilan edileceğine dair bilgileri aldı. Bu nedenle 16 Ocak tarihi, İzmit ve kent halkı için büyük öneme sahiptir.

“BASIN ÖZGÜRDÜR”
Halkın bilgiye erişmesi demokratik bir haktır ve bunu sağlayan basın emekçilerinin alın teridir. Bu yüzden gazetecilik onurlu bir meslektir ve gazetecilerin özgür bir ortamda mesleklerini icra etmeleri gerekir. Basın özgürlüğü demokrasinin temel ölçütlerinden biridir. Gazetecilerin mesleklerini icra edebilmeleri ve demokrasimizin hak ettiği konuma gelebilmesi için basının hür olması gerekir. Bu kapsamda mesleğini onuruyla ve halk için icra eden, kalemini satmayan tüm basın emekçilerimizin 16 Ocak Basın Onur Günü’nü kutluyorum.”
# chp, Atatürk

15 Oca 2023 - 17:08 - Gündem

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