“Gazetecilerimiz Cumhuriyetin en güçlü savunucularıdır”

SORUMLULUK YÜKLEDİ

“Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyetin ilanını müjdelediği tarihteki ilk ve tek basın toplantısını İzmit’te düzenlemiştir. Ulu Önder, bu toplantı ile Cumhuriyet hedeflerini anlatırken gazeteci ve yazarlara olan güvenini, onların fikirlerine verdiği önemi ortaya koymuştur. Atatürk’ün bu güveni gazetecilerimize “Cumhuriyetimizin en güçlü savunucuları” olma sorumluluğunu da yüklemektedir.Bu vesile ile kentimizde ve ülkemiz genelinde vazifelerini hakkı ile yerine getiren tüm medya mensuplarımızın 16 Ocak Basın Onur Gününü kutluyorum” dedi.