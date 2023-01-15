“Gazetecilerimiz Cumhuriyetin en güçlü savunucularıdır”

SORUMLULUK YÜKLEDİ
“Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyetin ilanını müjdelediği tarihteki ilk ve tek basın toplantısını İzmit’te düzenlemiştir. Ulu Önder, bu toplantı ile Cumhuriyet hedeflerini anlatırken gazeteci ve yazarlara olan güvenini, onların fikirlerine verdiği önemi ortaya koymuştur. Atatürk’ün bu güveni gazetecilerimize “Cumhuriyetimizin en güçlü savunucuları” olma sorumluluğunu da yüklemektedir.Bu vesile ile kentimizde ve ülkemiz genelinde vazifelerini hakkı ile yerine getiren tüm medya mensuplarımızın 16 Ocak Basın Onur Gününü kutluyorum” dedi.
SORUMLULUK YÜKLEDİ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.