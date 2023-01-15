15 Oca 2023 - 17:18- Kültür-Sanat G: 15 Oca 2023 - 17:20

Muhtar Düzen’den kitap desteği

Gazeteci Mustafa Eranıl tarafından şehitler adına kurulacak olan üç yeni kütüphane için İzmit Şirintepe Mahallesi Muhtarı Nilgün Düzen’den de destek geldi. Mahalle sakinlerinden topladığı kitapları Eranıl’a teslim eden Muhtar Düzen; gelecek dönemlerde de bu desteklerinin süreceğini dile getirdi.
Muhtar Düzen’den kitap desteği mask

KÜTÜPHANELER HAZIR GİBİ

Projeyi hayata geçiren ve Muhtar Nilgün Düzen’e teşekkür eden gazeteci Mustafa Eranıl ise; “Bugüne kadarki her kampanyama muhtarımızın desteği oldu. Kendisine teşekkür ediyorum. Körfez’de üç şehidimiz adına yeni kütüphanelerin kurulumunu önümüzdeki haftalarda bitirmiş olacağız” dedi.

15 Oca 2023 - 17:18 - Kültür-Sanat

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.173.980 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Saç ve makyaj trendleri bu fuarda mask
Saç ve makyaj trendleri bu fuarda
Bu fabrikada 180 yıldır üretim durmuyor mask
Bu fabrikada 180 yıldır üretim durmuyor
İLBER ORTAYLI İzmitlilerle buluşacak mask
İLBER ORTAYLI İzmitlilerle buluşacak
KBT Sanatseverlerle buluştu mask
KBT Sanatseverlerle buluştu
Tüm kahramanlar bu dükkanda mask
Tüm kahramanlar bu dükkanda
Şehidimizin ismi kütüphanede yaşatılacak mask
Şehidimizin ismi kütüphanede yaşatılacak
Anket KOCAELİSPOR ŞAMPİYON MU OLUR YOKSA PLAY-OFF'A MI KALIR?
Tüm anketler

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL