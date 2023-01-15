Muhtar Düzen’den kitap desteği

KÜTÜPHANELER HAZIR GİBİ
Projeyi hayata geçiren ve Muhtar Nilgün Düzen’e teşekkür eden gazeteci Mustafa Eranıl ise; “Bugüne kadarki her kampanyama muhtarımızın desteği oldu. Kendisine teşekkür ediyorum. Körfez’de üç şehidimiz adına yeni kütüphanelerin kurulumunu önümüzdeki haftalarda bitirmiş olacağız” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.