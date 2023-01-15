15 Oca 2023 - 17:18- Kültür-Sanat

Muhtar Düzen’den kitap desteği

Gazeteci Mustafa Eranıl tarafından şehitler adına kurulacak olan üç yeni kütüphane için İzmit Şirintepe Mahallesi Muhtarı Nilgün Düzen’den de destek geldi. Mahalle sakinlerinden topladığı kitapları Eranıl’a teslim eden Muhtar Düzen; gelecek dönemlerde de bu desteklerinin süreceğini dile getirdi.