15 Oca 2023 - 17:21- Ekonomi G: 15 Oca 2023 - 17:26

Üreticilere verilecek çiğ süt desteği esasları belirlendi

Süt üreticilerine 2023-2024 yıllarında sağlanacak çiğ süt desteğine ilişkin esaslar ile süt piyasasının düzenlenmesine dair hususlar belli oldu.
Üreticilere verilecek çiğ süt desteği esasları belirlendi mask

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile çiğ süt üretiminde 2023-2024 yıllarında uygulanacak çiğ süt desteği ve süt piyasasının düzenlenmesine ilişkin hususlar belli oldu. Buna göre, üretmiş olduğu çiğ sütü, süt işletme tesisine satan bir üretici örgütüne üye yetiştiricilere, manda, koyun, keçi ve üretici örgütleri kanalıyla pazarlanan soğutulmuş inek sütü için Tarım ve Orman Bakanlığının belirleyeceği dönemler ve birim fiyatlar üzerinden destekleme ödemesi yapılacak. Ürettiği çiğ sütü süt piyasasının düzenlenmesi uygulaması kapsamında üretici örgütleri aracılığıyla süt ürününe çevirterek Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürlüğüne satan üreticiler, çiğ süt desteklemesinden yararlanabilecek.

YETİŞTİRİCİ VE ÜRETİCİ

Merkez birliğini kurmuş ıslah amaçlı yetiştirici birlikleri, üretici birlikleri ve tarımsal amaçlı kooperatif üyelerinin hak ettikleri desteklerden, belirlenen oranlarda çiftçi örgütlerini güçlendirme adı altında kesinti yapılacak. Kalan miktar yetiştirici ve üreticilerin hesabına yatırılacak. Karar kapsamında yapılacak ödemeler için gerekli kaynak, Tarım ve Orman Bakanlığının 2023-2024 bütçesinden hayvancılık desteklemeleri için ayrılan ödenekten sağlanacak. Kararda belirlenen hükümlere uymayanlar, gerçeğe aykırı beyanda bulunan ve belge ibraz edenlerle kamu kurum ve kuruluşları, çiğ süt desteği ödemelerinden yararlanamayacak. Karar, 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. (AA)
# karar, kamu

15 Oca 2023 - 17:21 - Ekonomi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.173.980 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Esnaf - Sütçü zengin hayvancı zengin çiftçi zengin en garibanı esnaf durumu hiç iyi değil

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 15 Ocak 20:42

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Üreticilere verilecek çiğ süt desteği esasları belirlendi mask
Üreticilere verilecek çiğ süt desteği esasları belirlendi
Pasaport ücretleri ne kadar? Harç ücreti ne kadar oldu? mask
Pasaport ücretleri ne kadar? Harç ücreti ne kadar oldu?
‘EYT nedeniyle acil satılık’ mask
‘EYT nedeniyle acil satılık’
Yeni konut kampanyası için kritik gün! İşte şartları... mask
Yeni konut kampanyası için kritik gün! İşte şartları...
2022’de 91 milyon lira yardım yapıldı mask
2022’de 91 milyon lira yardım yapıldı
Sağlık çalışanlarına ek zam ve refah payı kaçınılmazdır mask
Sağlık çalışanlarına ek zam ve refah payı kaçınılmazdır
Anket KOCAELİSPOR ŞAMPİYON MU OLUR YOKSA PLAY-OFF'A MI KALIR?
Tüm anketler

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL