Üreticilere verilecek çiğ süt desteği esasları belirlendi

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile çiğ süt üretiminde 2023-2024 yıllarında uygulanacak çiğ süt desteği ve süt piyasasının düzenlenmesine ilişkin hususlar belli oldu. Buna göre, üretmiş olduğu çiğ sütü, süt işletme tesisine satan bir üretici örgütüne üye yetiştiricilere, manda, koyun, keçi ve üretici örgütleri kanalıyla pazarlanan soğutulmuş inek sütü için Tarım ve Orman Bakanlığının belirleyeceği dönemler ve birim fiyatlar üzerinden destekleme ödemesi yapılacak. Ürettiği çiğ sütü süt piyasasının düzenlenmesi uygulaması kapsamında üretici örgütleri aracılığıyla süt ürününe çevirterek Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürlüğüne satan üreticiler, çiğ süt desteklemesinden yararlanabilecek.

YETİŞTİRİCİ VE ÜRETİCİ

Merkez birliğini kurmuş ıslah amaçlı yetiştirici birlikleri, üretici birlikleri ve tarımsal amaçlı kooperatif üyelerinin hak ettikleri desteklerden, belirlenen oranlarda çiftçi örgütlerini güçlendirme adı altında kesinti yapılacak. Kalan miktar yetiştirici ve üreticilerin hesabına yatırılacak. Karar kapsamında yapılacak ödemeler için gerekli kaynak, Tarım ve Orman Bakanlığının 2023-2024 bütçesinden hayvancılık desteklemeleri için ayrılan ödenekten sağlanacak. Kararda belirlenen hükümlere uymayanlar, gerçeğe aykırı beyanda bulunan ve belge ibraz edenlerle kamu kurum ve kuruluşları, çiğ süt desteği ödemelerinden yararlanamayacak. Karar, 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. (AA)