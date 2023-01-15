Elimizdeki fırsatı teptik

2. devrenin açılış maçında Kırklarelispor'a konuk olan temsilcimiz Kocaelispor, karşılaşmadan 0-0 berabere ayrıldı. Maç içinde çok fazla tehlikeli atağa giremeyen yeşil siyahlılar, 3 puanı kaçırarak lider olma avantajını kaybetti. Karşılaşmanın ilk devresinde Diogo, ikinci devresinin son dakikalarında ise Mehmet Yılmaz'ın attığı şutlar haricinde temsilcimiz sahada kendini gösteremedi. Karşılaşmanın 82. dakikasında kalecimiz Gökhan Değirmenci adeta takımı ipten aldı. Ceza sahası içinden gelen sert şutu Değirmenci, tabiri caizse uzayarak kornere çeldi. Yeşil siyahlı temsilcimiz Kocaelispor, Kırklarelispor karşısında kapalı bir oyun anlayışı ile sahaya çıktı. Hatalardan kaçınmak adına ofansif bir oyun ortaya koymayan temsilcimiz, bir olsun bizim olsun mantığı ile mücadele etti. Bucaspor'un berabere kalmasını fırsat olarak gören temsilcimiz amacına ulaşamadı. Galibiyeti almak için elinden geleni yapan yeşil siyahlılar, çabalarını skora yansıtamadı. Kocaelispor ikinci yarının ilk karşılaşmasında Kırklarelispor ile 0-0 berabere kalarak lider olma fırsatını tepti.