16 Oca 2023 - 10:24- Asayiş

Kültür Tepesi’nde meydan çöktü

Nevzat Doğan döneminde İzmit Belediyesi tarafından meydan olarak düzenlenen Kültür Tepesi’nde zemin bir minibüsün geçişi sırasında çöktü.