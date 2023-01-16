16 Oca 2023 - 10:24- Asayiş G: 16 Oca 2023 - 10:28

Kültür Tepesi’nde meydan çöktü

Nevzat Doğan döneminde İzmit Belediyesi tarafından meydan olarak düzenlenen Kültür Tepesi’nde zemin bir minibüsün geçişi sırasında çöktü.
Kültür Tepesi’nde meydan çöktü mask

Kasrı Hümayun’daki 16 Ocak Kocaeli Basın Onur Günü törenine gelenler, gördükleri manzara karşısında şok geçirdi. Nevzat Doğan döneminde İzmit Belediyesi tarafından meydan olarak düzenlenen Kültür Tepesi’nde zemin bir minibüsün geçişi sırasında çöktü.
# İzmit belediyesi

16 Oca 2023 - 10:24 - Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.168.821 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Silahını temizlerken kendini yaraladı mask
Silahını temizlerken kendini yaraladı
CHP’li Yazıcı'nın kız kardeşi hayatını kaybetti mask
CHP’li Yazıcı'nın kız kardeşi hayatını kaybetti
Sami Durmuşoğlu'nun acı kaybı mask
Sami Durmuşoğlu'nun acı kaybı
Zehir tacirlerinin inanılmaz yöntemi böyle deşifre oldu mask
Zehir tacirlerinin inanılmaz yöntemi böyle deşifre oldu
Hırsızlık suçundan aranan şahıs yakayı ele verdi mask
Hırsızlık suçundan aranan şahıs yakayı ele verdi
Güngör Arslan'ın cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı  mask
Güngör Arslan'ın cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı 
Anket KOCAELİSPOR ŞAMPİYON MU OLUR YOKSA PLAY-OFF'A MI KALIR?
Tüm anketler

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL