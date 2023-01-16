Kültür Tepesi’nde meydan çöktü

Kasrı Hümayun’daki 16 Ocak Kocaeli Basın Onur Günü törenine gelenler, gördükleri manzara karşısında şok geçirdi. Nevzat Doğan döneminde İzmit Belediyesi tarafından meydan olarak düzenlenen Kültür Tepesi’nde zemin bir minibüsün geçişi sırasında çöktü.
Kasrı Hümayun’daki 16 Ocak Kocaeli Basın Onur Günü törenine gelenler, gördükleri manzara karşısında şok geçirdi. Nevzat Doğan döneminde İzmit Belediyesi tarafından meydan olarak düzenlenen Kültür Tepesi’nde zemin bir minibüsün geçişi sırasında çöktü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.