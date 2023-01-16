16 Oca 2023 - 11:02- Ekonomi G: 16 Oca 2023 - 11:05

Ücretli çalışan sayısı belli oldu! İşte detaylar...

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2022 Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %7,1 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 13 milyon 842 bin 209 kişi iken, 2022 yılı Kasım ayında 14 milyon 824 bin 187 kişi oldu.
Ücretli çalışan sayısı belli oldu! İşte detaylar... mask

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı Kasım ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe %7,1, inşaat sektöründe %6,3 ve ticaret-hizmet sektöründe %7,3 arttı.

ÜCRETLİ ÇALIŞAN SAYISI AYLIK OLARAK %0,6 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2022 Kasım ayında bir önceki aya göre %0,6 arttı.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı Kasım ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe %0,4, inşaat sektöründe %1,5 ve ticaret-hizmet sektöründe %0,5 arttı.

16 Oca 2023 - 11:02 - Ekonomi

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