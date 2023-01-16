Ücretli çalışan sayısı belli oldu! İşte detaylar...

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı Kasım ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe %7,1, inşaat sektöründe %6,3 ve ticaret-hizmet sektöründe %7,3 arttı.
ÜCRETLİ ÇALIŞAN SAYISI AYLIK OLARAK %0,6 ARTTI
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2022 Kasım ayında bir önceki aya göre %0,6 arttı.
Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı Kasım ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe %0,4, inşaat sektöründe %1,5 ve ticaret-hizmet sektöründe %0,5 arttı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.