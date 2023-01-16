16 Oca 2023 - 11:02- Ekonomi

Ücretli çalışan sayısı belli oldu! İşte detaylar...

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2022 Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %7,1 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 13 milyon 842 bin 209 kişi iken, 2022 yılı Kasım ayında 14 milyon 824 bin 187 kişi oldu.