Efsaneler kahvaltıda buluştu

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in konuğu olarak Gülümse Kafe’de buluşan eski şöhretlerin gözleri doldu. Etkinliğe katılan Kocaelispor ve Kocaeli futbolunun duayen teknik adamı Levent Kılıçarslan “Etkinliğe katılan benden büyük ağabeylerime, kendi yaş gurubuma, bizden küçüklere ve kahvaltıyı bize hediye eden İzmit Belediye başkanı sayın Fatma Kaplan Hürriyet hanıma çok teşekkür ediyorum” dedi.
KİMLER VARDI KİMLER
Kahvaltı etkinliği Gülümse Kafe’de gerçekleşti. Etkinliğe efsane isim, kulübün kurucu ve kaptanlarından Bülent Özer başta olmak üzere Levent Kılıçarslan, Hüseyin Çakmak, Şaban Özkan, Hikmet Kalemci de yemekte hazır bulundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.