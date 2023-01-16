Efsaneler kahvaltıda buluştu

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in konuğu olarak Gülümse Kafe’de buluşan eski şöhretlerin gözleri doldu. Etkinliğe katılan Kocaelispor ve Kocaeli futbolunun duayen teknik adamı Levent Kılıçarslan “Etkinliğe katılan benden büyük ağabeylerime, kendi yaş gurubuma, bizden küçüklere ve kahvaltıyı bize hediye eden İzmit Belediye başkanı sayın Fatma Kaplan Hürriyet hanıma çok teşekkür ediyorum” dedi.

KİMLER VARDI KİMLER

Kahvaltı etkinliği Gülümse Kafe’de gerçekleşti. Etkinliğe efsane isim, kulübün kurucu ve kaptanlarından Bülent Özer başta olmak üzere Levent Kılıçarslan, Hüseyin Çakmak, Şaban Özkan, Hikmet Kalemci de yemekte hazır bulundu.