16 Oca 2023 - 11:17- Spor G: 16 Oca 2023 - 11:20

Efsaneler kahvaltıda buluştu

Kocaeli futbolunda önemli izler bırakan eski futbolcuların katıldığı Kahvaltı Programında duygusal anlar yaşandı.

Efsaneler kahvaltıda buluştu mask
Büyütmek için resme tıklayın

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in konuğu olarak Gülümse Kafe’de buluşan eski şöhretlerin gözleri doldu.  Etkinliğe katılan Kocaelispor ve Kocaeli futbolunun duayen teknik adamı Levent Kılıçarslan “Etkinliğe katılan benden büyük ağabeylerime, kendi yaş gurubuma, bizden küçüklere  ve kahvaltıyı bize hediye eden İzmit Belediye başkanı sayın Fatma Kaplan Hürriyet hanıma çok teşekkür ediyorum” dedi.

KİMLER VARDI KİMLER

Kahvaltı etkinliği Gülümse Kafe’de gerçekleşti. Etkinliğe efsane isim, kulübün kurucu ve kaptanlarından Bülent Özer başta olmak üzere Levent Kılıçarslan, Hüseyin Çakmak, Şaban Özkan, Hikmet Kalemci de yemekte hazır bulundu.
# Kocaelispor

16 Oca 2023 - 11:17 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.168.821 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Efsaneler kahvaltıda buluştu mask
Efsaneler kahvaltıda buluştu
Başkan Söğüt: "Hedefimiz profesyonel lig" mask
Başkan Söğüt: "Hedefimiz profesyonel lig"
Şenol Güneş’in yeğeni Kocaeli Kadın FK’da mask
Şenol Güneş’in yeğeni Kocaeli Kadın FK’da
Elimizdeki fırsatı teptik mask
Elimizdeki fırsatı teptik
Kaçan balık büyük oldu: 0-0 mask
Kaçan balık büyük oldu: 0-0
İLK 11'LER BELLİ OLDU mask
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Anket KOCAELİSPOR ŞAMPİYON MU OLUR YOKSA PLAY-OFF'A MI KALIR?
Tüm anketler

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL