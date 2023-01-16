16 Oca 2023 - 11:20- Asayiş G: 16 Oca 2023 - 11:22

Bilgisayar korsanlarına operasyon

Muğla merkezli beş ilde bilgisayar korsanlarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, kamu kurumlarına ait verileri illegal şekilde ele geçirerek bu verileri üçüncü şahıslara satan 4 şüpheli yakalandı.
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Edinilen bilgiye göre, Muğla İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, bilgisayar korsanlarının (hacker) kamu kurumlarına ait verileri illegal bir şekilde temin ettikleri tespit edildi. Bilgisayar korsanlarının; şahıslara ait kişisel bilgileri üçüncü kişilere WhatsApp, Telegram, Discord ve benzeri uygulamalar üzerinden maddi menfaat temin etmek amacıyla tasarladıkları web sitelerinden verdikleri, ayrıca kişilere ait bilgileri telefon ile satış yapan şirketlere vermek suretiyle gelir elde ettikleri tespit edildi.

Bilgisayar korsanlarının, elde ettikleri bilgileri kullanarak sahte ihbarlar oluşturup (terör, bombalı saldırı, uyuşturucu vb.) vatandaşları mağdur ettiklerinin tespit edilmesi üzerine, Muğla merkezli 5 ilde (Bursa, Kocaeli, Ağrı, Siirt ve Hakkari) adli mercilerden alınan arama kararıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda; 3 adet suça konu özellikler taşıyan dizüstü bilgisayar, 5 adet cep telefonu, 9 adet sim kart, 6 adet harddisk, 2 adet mobil ödemeli kart ve çok sayıda delil niteliği taşıyan not defterleri ele geçirildi.
Operasyonlarda 4 şüpheli yakalanırken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
# kamu, jandarma

16 Oca 2023 - 11:20 - Asayiş

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