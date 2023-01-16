16 Ocak 100. yılında aynı yerinde anıldı

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 16 Ocak 1923 tarihinde ilk ve tek basın toplantısını Kocaeli’de düzenlemesi ve burada basının tüm sorularını kabul etmesinin ardından her yıl Basın Onur Günü olarak kutlanan 16 Ocak sabahın erken saatlerinde programlarla başladı. Kocaeli için ayrı bir yere sahip olan 16 Ocak Basın Onur Günü’nde ilk olarak Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti (KOGACE) yönetim kurulu Kültür Tepesi’nde bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk sundu ardından Av Köşkü Kasr-ı Hümayun'da program gerçekleştirdi. Daha sonra ise 16 Ocak anısını yaşatacak olan KOGACE 16 Ocak Medyaevi’nin açılışı gerçekleştirildi.

YOĞUN KATILIM

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri İlyas Şeker, Cemil Yaman, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Yavuz Selim Kapancı, İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı, İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Nusret Acur, AK Parti Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, İzmit Belediyesi başkan yardımcıları, Küresel Gazeteciler Konseyi Başkanı Mehmet Ali Dim, Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cemal Kaplan, Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz, İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, duayen gazeteci Yavuz Donat ve gazeteciler katıldı.

“BUGÜN TARİHİ BİR GÜN”

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren KOGACE Başkanı Cemal Kaplan 16 Ocak’ın tarihi önemine değinerek, “Bundan 100 yıl önce bu gördüğünüz tarihi binada tarihi toplantı meydana gelmiştir. 16 Ocak Basın Onur Günü’nü tozlu raflardan çıkartanlara teşekkür ediyoruz. Bundan önceki toplantımızda nurda Sayın Tahir Bey’den bir ricamız olmuştu ilk yönetimi devraldığımız zaman demiştik ki: “Bize bir yer verebilir misiniz?” o da sağolsun bizi kırmadı ve “Tamam size güzel bir yer yapalım” demişti. Şimdi bugün bu tarihi bir gün diyelim hem de Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına denk gelen bir gün oldu. Yeni medya evimizin açılışı olacak. Ben herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“NE İKTİDARA NE MUHALEFETE”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise, “Kocaeli'nin tarihi açısından da Türkiye tarihi açısından da çok önemli bir gün. Yeni kurulan Türkiye'nin yönetim şeklinin Cumhuriyet olacağı burada konuşuldu. Geçen toplantıda bugünün ismini yaşatmak üzere bir medya evi talebine söz vermiştik sizlere helali hoş olsun. Bu mücadelenin içinde en çok yorulan sizsiniz. Kimseye yaralamıyorsunuz ne iktidara ne muhalefete. Kamunun bilgilendirilmesi açısından çok önemli bir iş yapıyorsunuz. Yaptığınız iş zor elimizden geldiğince size yardımcı olmaya çalışıyoruz. Saygıyla selamlıyorum” şeklinde konuştu.

“KOCAELİ ATATÜRK’ÜN İDEALLERİNDEKİ YERDE”

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ise konuşmasında milli mücadele dönemindeki kongrelerin önemine değinerek, “Milli mücadelemiz destansı bir mücadele. Kocaeli bu anlamda da tarih boyunca çok anlamlı bir yere sahip olmuş ve ev sahipliği yapmış. Bu vesileyle özellikle aziz milletimizin her bir ferdine bu şehirde bilim sanayi teknoloji anlamında yatırım yapan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bugün Kocaeli tam da Atatürk’ün ideallerine hizmet etme noktasında. Milletin gözü kulağı sesi olma kamuoyunun bilgilenmesine katkıda bulunan basınımızın tüm görevlilerine teşekkür ediyorum. Basın camiamızın basın onur gününü kutluyorum” dedi.