Kocaeli TOKİ kura çekilişi ne zaman, kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte detaylar…

TOKİ sosyal konut projesinde kura çekimi il il yapılmaya devam ediyor. TOKİ sosyal konut kura heyecanı geçtiğimiz kasım ayında başladı. TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak. Yeni etap TOKİ kuraları 16-24 Ocak 2023 tarihleri arasında çekilecek. Belirtilen takvime göre bu hafta Mersin, Sakarya, Kocaeli, Antalya, Yalova ve Isparta illerinde kura çekimi gerçekleştirilecek.

KOCAELİ TOKİ 2023 KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Kocaeli kura çekimi 18-21 Ocak 2023 tarihinde saat 10.00’da başlayacak. TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenilecek. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekilişi TOKİ' nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edilebilecek.

Yapımı planlanan 5 bin 200 adet konuta başvuru yapan 128 bin 326 kişi için Hak Sahibi Belirleme Kurası” çekilişleri 18-19-20-21 Ocak 2023 tarihlerinde Saat:10:00’da başlayacak şekilde İzmit Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilecektir. İlçelerimize göre yapımı planlanan konut sayısı ve başvuru sayısına göre hak sahibi belirleme kurası çekilişleri aşağıda belirtilen takvime göre gerçekleştirilecektir.

İzmit İlçesi:

Proje Adı : (Sekbanlı-Sepetçi) 2255/250000 Sosyal Konut Projesi

Konut Sayısı : 2.255

Başvuru Sayısı : 44.092

Hak sahibi Belirleme Kurası Tarihi :18-19 Ocak 2023

Derince İlçesi:

Proje Adı : Sopalı Mahallesi 260/250000 Sosyal Konut Projesi

Konut Sayısı : 260

Başvuru Sayısı : 15.020

Hak sahibi Belirleme Kurası Tarihi : 19 Ocak 2023

Körfez İlçesi:

Proje Adı : (İlimtepe) 1000/250000 Sosyal Konut Projesi

Konut Sayısı : 1.000

Başvuru Sayısı : 6.917

Hak sahibi Belirleme Kurası Tarihi : 20 Ocak 2023

Gebze İlçesi:

Proje Adı : (Kirazpınar) 450/250000 Sosyal Konut Projesi

Konut Sayısı : 450

Başvuru Sayısı : 53.009

Hak sahibi Belirleme Kurası Tarihi : 20 Ocak 2023

Dilovası İlçesi:

Proje Adı : Dilovası İlçesi 1150/250000 Sosyal Konut Projesi

Konut Sayısı : 1.150

Başvuru Sayısı : 6.478

Hak sahibi Belirleme Kurası Tarihi : 21 Ocak 2023

Kandıra İlçesi:

Proje Adı : Orhan Mahallesi 85/250000 Sosyal Konut Projesi

Konut Sayısı : 85

Başvuru Sayısı : 2.810

Hak sahibi Belirleme Kurası Tarihi : 21 Ocak 2023