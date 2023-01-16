Tarihi Osmanlı dönemine dayanıyor... Yurt dışında da rağbet görüyor

Derince Belediyesi tarafından işletilen ve tarihi Osmanlı dönemine dayanan Çenesuyu; Türkiye'de Kocaeli'de başta olmak üzere, Sakarya, İstanbul, Ankara, Eskişehir, Edirne, Balıkesir, Kastamonu, Bursa, İzmir, Tekirdağ, Konya ve Bolu'da distribütör sistemiyle çalışıyor. İngiltere, Hollanda, Bahreyn, Suudi Arabistan ve Katar gibi ülkelere de ihracatı yapılan Çenesuyu, Kocaeli'nin önemli markaları arasında yer alıyor.
Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, beraberindeki AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş ve Derince İlçe Başkanı Koray Merdan ile birlikte Çenesuyu tesislerini ziyaret etti. Başkan Aygün, Çenesuyu'nda devam eden çalışmalara ilişkilerin, beraberindeki heyete bilgilendirmelerde bulundu. Aygün, Çenesuyu'nun ortalama standartlara en uygun doğal kaynak sulardan biri olduğunu belirterek, vatandaşlardan da talep gördüğünü ifade etti. Derince Belediyesi'nin yatırımlarıyla Çenesuyu'nun büyüdüğünü ve geliştiğini kaydeden Aygün, aynı zamanda ülke ekonomisine de katkı sağladığını ifade etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.