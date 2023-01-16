16 Oca 2023 - 12:27- Ekonomi G: 16 Oca 2023 - 12:31

Tarihi Osmanlı dönemine dayanıyor... Yurt dışında da rağbet görüyor

Derince ilçesinde 19. yüzyılda lezzetiyle öne çıkan ve Osmanlı saraylarında tüketilen Çenesuyu'nun, İngiltere, Hollanda, Bahreyn, Suudi Arabistan ve Katar gibi ülkelere ihracatı yapılıyor.
Tarihi Osmanlı dönemine dayanıyor... Yurt dışında da rağbet görüyor mask
Haber albümü için resme tıklayın

Derince Belediyesi tarafından işletilen ve tarihi Osmanlı dönemine dayanan Çenesuyu; Türkiye'de Kocaeli'de başta olmak üzere, Sakarya, İstanbul, Ankara, Eskişehir, Edirne, Balıkesir, Kastamonu, Bursa, İzmir, Tekirdağ, Konya ve Bolu'da distribütör sistemiyle çalışıyor. İngiltere, Hollanda, Bahreyn, Suudi Arabistan ve Katar gibi ülkelere de ihracatı yapılan Çenesuyu, Kocaeli'nin önemli markaları arasında yer alıyor.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, beraberindeki AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş ve Derince İlçe Başkanı Koray Merdan ile birlikte Çenesuyu tesislerini ziyaret etti. Başkan Aygün, Çenesuyu'nda devam eden çalışmalara ilişkilerin, beraberindeki heyete bilgilendirmelerde bulundu. Aygün, Çenesuyu'nun ortalama standartlara en uygun doğal kaynak sulardan biri olduğunu belirterek, vatandaşlardan da talep gördüğünü ifade etti. Derince Belediyesi'nin yatırımlarıyla Çenesuyu'nun büyüdüğünü ve geliştiğini kaydeden Aygün, aynı zamanda ülke ekonomisine de katkı sağladığını ifade etti.
# Sakarya, türkiye, Ankara

16 Oca 2023 - 12:27 - Ekonomi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.168.821 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Pasaport ücretleri ne kadar? Harç ücreti ne kadar oldu? mask
Pasaport ücretleri ne kadar? Harç ücreti ne kadar oldu?
‘EYT nedeniyle acil satılık’ mask
‘EYT nedeniyle acil satılık’
Yeni konut kampanyası için kritik gün! İşte şartları... mask
Yeni konut kampanyası için kritik gün! İşte şartları...
2022’de 91 milyon lira yardım yapıldı mask
2022’de 91 milyon lira yardım yapıldı
Sağlık çalışanlarına ek zam ve refah payı kaçınılmazdır mask
Sağlık çalışanlarına ek zam ve refah payı kaçınılmazdır
Aylıklar ne zaman hesapta olacak? EYT'lilere müjdeli haber! mask
Aylıklar ne zaman hesapta olacak? EYT'lilere müjdeli haber!
Anket KOCAELİSPOR ŞAMPİYON MU OLUR YOKSA PLAY-OFF'A MI KALIR?
Tüm anketler

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL