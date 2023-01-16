Yeni yılının ilk ayında asgari ücrete yapılan zam oranıyla birlikte gıda fiyatlarında artış yaşandı. Asgari ücretin fiyatı 8 bin 506 lira olarak belirlenmesinin ardından süt ürünlerine zam geldi. Market raflarında 1500 gramlık kaşar peynirin fiyatı 162 liradan 197 liraya beyaz peynirin kilosu 86 liradan 102 liraya tereyağı 132 liradan 162 liraya yükseldi. Vatandaşlar ise asgari ücrete zam yapılacağına fiyatlar düşürülsün diyerek duruma tepki verdi. Daha önce Gazetemize asgari ücret hakkında konuşan emekli ve işçi grubu konuyla ilgili “asgari ücrete zam yapıp raflardaki fiyatları arttırırlarsa hiçbir anlamı olmaz” ifadelerini kullanmıştı.
16 Oca 2023 - 12:35- Ekonomi Güncelleme: 16 Oca 2023 - 12:40
Asgari ücret yılın ilk ayında eridi!
2023 yılının ilk ayında gıda fiyatlarına gelen zamlarla birlikte asgari ücrete yapılan zam eridi. Vatandaşlar ise zam değil enflasyonsuz bir yaşam istedikleri yönünde konuştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.