16 Oca 2023 - 12:35- Ekonomi G: 16 Oca 2023 - 12:40

Asgari ücret yılın ilk ayında eridi!

2023 yılının ilk ayında gıda fiyatlarına gelen zamlarla birlikte asgari ücrete yapılan zam eridi. Vatandaşlar ise zam değil enflasyonsuz bir yaşam istedikleri yönünde konuştu.

Dilara Polat
Dilara Polat Tüm Haberleri
Asgari ücret yılın ilk ayında eridi! mask
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Yeni yılının ilk ayında asgari ücrete yapılan zam oranıyla birlikte gıda fiyatlarında artış yaşandı. Asgari ücretin fiyatı 8 bin 506 lira olarak belirlenmesinin ardından süt ürünlerine zam geldi. Market raflarında 1500 gramlık kaşar peynirin fiyatı 162 liradan 197 liraya beyaz peynirin kilosu 86 liradan 102 liraya tereyağı 132 liradan 162 liraya yükseldi. Vatandaşlar ise asgari ücrete zam yapılacağına fiyatlar düşürülsün diyerek duruma tepki verdi. Daha önce Gazetemize asgari ücret hakkında konuşan emekli ve işçi grubu konuyla ilgili “asgari ücrete zam yapıp raflardaki fiyatları arttırırlarsa hiçbir anlamı olmaz” ifadelerini kullanmıştı.
# Vatandaşlar

16 Oca 2023 - 12:35 - Ekonomi

Muhabir  Dilara Polat

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