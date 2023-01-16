16 Oca 2023 - 12:42- Spor G: 16 Oca 2023 - 12:45

Çayırova Belediyesi ilk yarıyı lider bitirdi

Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, Türkiye Basketbol 2. Ligi 9. hafta karşılaşmasında deplasmanda karşılaştığı Üsküdar Belediyesi’ni 88-83 yenerek ilk yarıyı lider bitirdi.
Çayırova Belediyesi ilk yarıyı lider bitirdi mask
Haber albümü için resme tıklayın

Türkiye Basketbol 2. Ligi 9. haftasında Çayırova Belediyesi ile Üsküdar Belediyesi karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen karşılaşmayı Çayırova temsilcisi, tecrübeli oyuncularıyla kazanmasını bildi. Yeni transfer Can Altıntığ, 34 dakika sahada kalarak takımına 16 sayı katkı sağladı. Yeşil-beyazlı ekip, hızlı başladığı mücadelede ilk periyodu 27-20 önde kapattı. İkinci periyotta güzel oyununu sürdüren Çayırova Belediyesi, devre arasına 50-42’lik skorla rakibinin 8 sayı önünde girdi. Maçtan kopmayan ev sahibi Üsküdar Belediyesi, 3. periyotta farkı 5’e düşürdü. Her şeyin final periyoduna kaldığı maçın son bölümü nefes kesti. Çayırova Belediyesi, tecrübeli oyuncularıyla sonuca giderek maçı kazandı. Bu sonucun ardından puanını 17’ye yükselten Çayırova temsilcisi gruptan çıkma yolunda önemli bir adım attı. Mücadeleyi takip edenler arasında Çayırova Belediyesi Başkan Yardımcısı Kenan Tuzcu, Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü (ÇESK) Başkanı Hasan Akan ve Çayırova Belediyesi Spor İşleri Müdürü Muhammed Nizamoğlu da yer aldı.

Çayırova Belediyesi, Türkiye Basketbol 2. Ligi 10. hafta mücadelesinde 21 Ocak Cumartesi günü saat 18.00’de evinde Yalova Acar Spor ile karşılaşacak.

# türkiye, eğitim, Çayırova

16 Oca 2023 - 12:42 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.168.821 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kaçan balık büyük oldu: 0-0 mask
Kaçan balık büyük oldu: 0-0
İLK 11'LER BELLİ OLDU mask
İLK 11'LER BELLİ OLDU
WECOİN KIRKLARELİ-KOCAELİSPOR mask
WECOİN KIRKLARELİ-KOCAELİSPOR
Diliskelesi zirvede arayı iyice açtı: 1-0 mask
Diliskelesi zirvede arayı iyice açtı: 1-0
1937 Sekaspor farklı kazandı: 9-1 mask
1937 Sekaspor farklı kazandı: 9-1
Yeşilova 3 puanı Kerem ile kaptı: 2-0 mask
Yeşilova 3 puanı Kerem ile kaptı: 2-0
Anket KOCAELİSPOR ŞAMPİYON MU OLUR YOKSA PLAY-OFF'A MI KALIR?
Tüm anketler

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL