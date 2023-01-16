Nazım Hikmet Kandıra’da anıldı

Biz Kandırayız Şiir Topluluğu Nazım Hikmet’in doğum günü dolayısı ile anma programı düzenledi. Kandıra Yelken Sineması’nda gerçekleştirilen toplantı sağlık çalışanı ve saz sanatçısı Derya Demirel’in müzik dinletisi ile başladı. Ardından TRT arşivinde gösterilen Nazım Hikmet belgeselinden kendi sesinden bir bölüm dinlendi.

KEYİFLİ BİR SUNUM

Biz Kandırayız Şiir Topluluğu sözcüsü Aygün Aynagöz’ün sunuş konuşması ve okuduğu şiirden sonra Gazeteci-Yazar Mustafa Küpçü, Nazım Hikmet’i çeşitli yönleriyle anlattı. Katılımcıların ilgisi ve çeşitli katkıları ile oldukça keyifli bir sunum tüm izleyicilerin beğenisini sağladı.Melisa Buzcu ve Hikmet Hamza Güdük adlı öğrencilerin okuduğu Nazım Hikmet şiirlerini seyirciler coşkulu şekilde alkışladılar. Mustafa Küpçü son yazdığı İzmit’e Ağıt adlı kitabını şiir okuyanlara ve tüm katılımcılara imzalayarak hediye etti.

BOL BOL ALKIŞLADILAR

Sırasıyla, Yalçın Akkan, Müfide Ecevit, Aytaç Kürekçioğlu, Sabahat Ulutaş, Mustafa Yıldız, Belgin Yüksel, Aliye Erdoğmuş, Derya Demirel ve Aygün Aynagöz’de okudukları Nazım Hikmet şiirleri ile izleyicilerden bol alkış aldılar. Emekli Edebiyat öğretmeni Mustafa Yıldız ve Sabahat Ulutaş da Nazım Hikmet’in çeşitli yönlerini anlattılar. Hep birlikte söylenen Nazım Hikmet türküleri programa ayrı bir renk kattı.

TEŞEKKÜR VE PLAKET

Kapanış konuşmasında Aygün Aynagöz, programı duyduğunda kendini arayan ve katılamıyorum fakat bir koli su göndererek katkıda bulunmak istiyorum diyen ve su gönderen Kandıra Sevdalısı Beylerbeyli Naim Alkan’a, sinema salonuna kültürel faaliyetlerde kapısını açan Teoman Yelkencioğlu’na, sazıyla, müziğiyle tüm izleyicileri zaman zaman duygulandırıp zaman zaman coşturan Derya Demirel’e, ayrıca tüm katılımcılara imzalı kitabını hediye eden ve Nazım Hikmet’i herkesin anlayabileceği şekilde anlatan Mustafa Küpçü’ye teşekkür etti.Ayrıca ÇYDD Kandıra Şube Başkanı Sevim Deren, Mustafa Küpçü’ye programın anısına ve ÇYDD’ye bağışladığı kitaplar için teşekkür etti ve plaket takdim etti.

NAZIM HİKMET ANMA PROGRAMINA KATILANLAR

Katılımcılar arasında önceki dönem Kandıra Belediye Başkanlarından İsmail Genç, Belediye meclis üyesi Birten Kaya, Demokrat Parti İlçe Başkanı Olcay Çelik, İYİ Parti yönetim kurulu üyesi Yaşar Akalın, ÇYDD Kandıra Şube Başkanı Sevim Deren, Kandıra Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Sertaç Tugay, Kocaeli Kandıralılar Derneği Denetleme Kurulu Başkanı Ahsen Okyar, CHP önceki dönem başkanlarından Recep Şenol, Nar Çiftliği sahipleri Nardane - Ahmet Kuşçu, özel sektör işyeri yöneticilerinden Atilla Öztan ve eşi Aysel Öztan, Emin Çevik, Levent Açıkgöz, Ferit Ayaz, Abdullah Koşar, esnaf Mustafa Varol, Aliye - Halil Erdoğmuş, Ayfer Aynagöz, iş insanı Belgin Yüksel, ressam Aytaç Kürekçioğlu, Yalçın Akkan, Hakan Saltık, Satranç Eğitmeni ve Edebiyatçı Mustafa Yıldız, Sabahat - Cem Ulutaş, Mustafa Demirtaş, Ahmet Güdük, Kemal Günay, Müfide Ecevit ile Müfide Ecevit'in Koreli gelini Moon Kim ve yine Kandıranın gelinlerinden Romanyalı Maria Buzcu ve kızı Melisa Buzcu vardı.