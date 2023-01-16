16 Oca 2023 - 14:09- Spor G: 16 Oca 2023 - 14:12

''2 PUAN KAYBETTİK, ÜZGÜNÜZ''

Kocaelispor Teknik Direktörü Fırat Gül, 0-0 biten Weecoin Kırklareli karşılaşmasından sonra açıklamalarda bulundu, “Şampiyonluğa oynayan takımın pozisyon bulduğunda gol yapması lazım'' dedi

Ömer Lütfi Çelik
Ömer Lütfi Çelik Tüm Haberleri
''2 PUAN KAYBETTİK, ÜZGÜNÜZ'' mask

''TAYFUN'UN EKSİKLİĞİ BİZİ ETKİLEDİ... EMRE NEFİZ HAZIR DEĞİLDİ''

Fırat Gül: ''Rakibin bir puana oynayacağını tahmin ediyorduk. Bizim rakibimizi açmamız gerekiyordu. Rakibin dirençli oynaması buna engel oldu. Deplasmanda kapalı bir şekilde oynayan bir takıma karşı 4 ayrı pozisyon bulduk. Şampiyonluğa oynayan bir takımın bunları gole çevirmesi lazım. Orta sahada Tayfun'un yokluğunu hissettik. Emre Nefiz'in hazır olmaması bizi etkiledi. 2 puan kaybettik ve üzgünüz'' dedi.

16 Oca 2023 - 14:09 - Spor

Muhabir  Ömer Lütfi Çelik

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