''2 PUAN KAYBETTİK, ÜZGÜNÜZ''

''TAYFUN'UN EKSİKLİĞİ BİZİ ETKİLEDİ... EMRE NEFİZ HAZIR DEĞİLDİ''

Fırat Gül: ''Rakibin bir puana oynayacağını tahmin ediyorduk. Bizim rakibimizi açmamız gerekiyordu. Rakibin dirençli oynaması buna engel oldu. Deplasmanda kapalı bir şekilde oynayan bir takıma karşı 4 ayrı pozisyon bulduk. Şampiyonluğa oynayan bir takımın bunları gole çevirmesi lazım. Orta sahada Tayfun'un yokluğunu hissettik. Emre Nefiz'in hazır olmaması bizi etkiledi. 2 puan kaybettik ve üzgünüz'' dedi.