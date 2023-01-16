''2 PUAN KAYBETTİK, ÜZGÜNÜZ''

''TAYFUN'UN EKSİKLİĞİ BİZİ ETKİLEDİ... EMRE NEFİZ HAZIR DEĞİLDİ''
Fırat Gül: ''Rakibin bir puana oynayacağını tahmin ediyorduk. Bizim rakibimizi açmamız gerekiyordu. Rakibin dirençli oynaması buna engel oldu. Deplasmanda kapalı bir şekilde oynayan bir takıma karşı 4 ayrı pozisyon bulduk. Şampiyonluğa oynayan bir takımın bunları gole çevirmesi lazım. Orta sahada Tayfun'un yokluğunu hissettik. Emre Nefiz'in hazır olmaması bizi etkiledi. 2 puan kaybettik ve üzgünüz'' dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.