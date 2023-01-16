“GÜL İLE DEVAM ETMEK İHANETTİR”

“YA KENDİNİZE GELİN, YA DA…”

Kırklarelispor beraberliğinden sonra zehir zemberek açıklamalarda bulunan taraftarlar derneği sosyal medyadan yaptığı açıklamada, teknik direktör Fırat Gül'ü istifaya davet etti. Hodri Meydan taraftar derneği, sözlü açıklamada “Kendinize gelin! Bu camianın artık gelinen noktada değil mağlubiyete, alınacak bir beraberliğe bile tahammülü kalmamıştır. Kulüp içerisinde görev alan herkes, Kocaelispor isminin ağırlığınca görevini layıkıyla yapmak zorundadır” dedi. Açıklamanın devamında “Armanın ağırlığını taşıyamayan ve Kocaelispor'a katkı veremeyen her kim varsa, hemen bugün ceketini alıp istifa etmeli, etmiyorsa da Kocaelispor'un hakkını vermelidir” denildi.

“YAKIŞAN TRANSFERLERİ YAPIN!..”

Açıklamanın devamında “Sezon başından bu yana yapmış olduğunuz sponsorluk anlaşmalarıyla kulübe aktarılan paraların hakkını, Kocaelispor'a yakışacak transferlerle iş işten geçmeden bir an önce verin. Bu sene sizin son şansınızın olduğunu, Kocaelispor Kulübü'ne yakışacak şekilde hizmet etmek zorunda olduğunuzu, aksi takdirde sezon sonunda yapılacak olan kongrede her şeyin daha farklı konuşulacağını aklınızdan çıkarmayın. Bu takımı nasıl düşürdüyseniz, öyle de şampiyon yapın ve sezon sonunda bu şampiyonluğu başarıdan saymayın” denildi.

AÇIKLAMA ŞU SÖZLERLE SONA ERDİ…

“Bugünden itibaren başta kulüp başkanı ve yöneticileri olmak üzere; teknik heyet ve oyuncu grubunda bulunan herkes geldiği ve hizmet ettiği camianın neresi olduğunu iyice kavrasın ve herkes kendine gelsin! Sezon başından bu yana oynattığı futbolla sürekli olarak eleştirilen Fırat Gül'ün artık bu işi başaramayacağı apaçık ortadadır. Şu andan itibaren Fırat Gül ile devam etmek, Kocaelispor'a ihanettir. Takımın ihtiyaç duyduğu mevkilere maliyetten kaçmak adına transfer yapmamak, Kocaelispor'u başarısızlığa terk etmektir. Başkan ve yönetim kurulu; bu camiaya bir şampiyonluk borçlusunuz. Hakkını verin!''…

FIRAT GÜL’E YİNE ÇAĞRI YAPTILAR

Kocaelispor taraftarları, ağır sözlerle eleştirdiği teknik adamın istifa etmesini, kendisiyle göreve devam edecek olan yönetimin ise ihanet içerisinde bulunacağını söyledi.