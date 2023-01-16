16 Oca 2023 - 14:16- Spor G: 16 Oca 2023 - 14:19

Gökhan yine İpten aldı

Kocaelispor, 0-0 berabere kalarak iki farkla liderlik şansını elinin tersiyle itti. Gökhan Değirmenci yaptığı hayati kurtarışla yine bir puana damgasını vurdu.

Gökhan yine İpten aldı mask
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Sezon başında Bandırmaspor'dan yeşil siyahlı renklere bağlanan Gökhan, ilk yarıdaki Kastamonuspor maçında olduğu gibi yine temsilcimizi ipten aldı. Kırklareli deplasmanında az sayıda gelen ama çok tehlikeli olan toplarda devleşen Gökhan, 83. dakikada tabiri caizse 1 puanı resmen tek başına kazandı. Ceza sahasının içinden kalenin sağ üst köşesine gönderilen sert şutu parmaklarının ucuyla kornere çelen deneyimli kaleci, 1 puanı kurtardı.

16 Oca 2023 - 14:16 - Spor

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