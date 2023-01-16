Sezon başında Bandırmaspor'dan yeşil siyahlı renklere bağlanan Gökhan, ilk yarıdaki Kastamonuspor maçında olduğu gibi yine temsilcimizi ipten aldı. Kırklareli deplasmanında az sayıda gelen ama çok tehlikeli olan toplarda devleşen Gökhan, 83. dakikada tabiri caizse 1 puanı resmen tek başına kazandı. Ceza sahasının içinden kalenin sağ üst köşesine gönderilen sert şutu parmaklarının ucuyla kornere çelen deneyimli kaleci, 1 puanı kurtardı.
16 Oca 2023 - 14:16- Spor Güncelleme: 16 Oca 2023 - 14:19
Gökhan yine İpten aldı
Kocaelispor, 0-0 berabere kalarak iki farkla liderlik şansını elinin tersiyle itti. Gökhan Değirmenci yaptığı hayati kurtarışla yine bir puana damgasını vurdu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.