16 Oca 2023 - 14:23- Spor G: 16 Oca 2023 - 14:25

Emre Nefiz hazır değil

Kocaelispor'un devre arasında kadrosuna kattığı Emre Nefiz, Kırklarelispor karşılaşmasında ilk defa yeşil siyahlı formayı giydi.

Ömer Lütfi Çelik
Ömer Lütfi Çelik Tüm Haberleri
Emre Nefiz hazır değil mask

76.dakikada Mesut Can Tunalı'nın yerine oyuna dahil olan yetenekli futbolcu, oyuna girer girmez maça hareket kattı. Yerinde duramayan bir tavrı olan Nefiz, Kırklarelispor karşısında orta sahada görev aldı. Teknik direktör Fırat Gül'ün de bahsettiği gibi bir kaç mevkiide oynayabilen yetenekli oyuncu, Kocaelispor ile çıktığı ilk maçında geçer not aldı.
# Kocaelispor

16 Oca 2023 - 14:23 - Spor

Muhabir  Ömer Lütfi Çelik

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