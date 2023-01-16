Emre Nefiz hazır değil

76.dakikada Mesut Can Tunalı'nın yerine oyuna dahil olan yetenekli futbolcu, oyuna girer girmez maça hareket kattı. Yerinde duramayan bir tavrı olan Nefiz, Kırklarelispor karşısında orta sahada görev aldı. Teknik direktör Fırat Gül'ün de bahsettiği gibi bir kaç mevkiide oynayabilen yetenekli oyuncu, Kocaelispor ile çıktığı ilk maçında geçer not aldı.