76.dakikada Mesut Can Tunalı'nın yerine oyuna dahil olan yetenekli futbolcu, oyuna girer girmez maça hareket kattı. Yerinde duramayan bir tavrı olan Nefiz, Kırklarelispor karşısında orta sahada görev aldı. Teknik direktör Fırat Gül'ün de bahsettiği gibi bir kaç mevkiide oynayabilen yetenekli oyuncu, Kocaelispor ile çıktığı ilk maçında geçer not aldı.
16 Oca 2023 - 14:23- Spor Güncelleme: 16 Oca 2023 - 14:25
Emre Nefiz hazır değil
Kocaelispor'un devre arasında kadrosuna kattığı Emre Nefiz, Kırklarelispor karşılaşmasında ilk defa yeşil siyahlı formayı giydi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.