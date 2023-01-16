Dilovası halkı Sarı’ya öfkeli!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Dilovası’na bağlı Tavşancıl sahilinde hayata geçirilecek olan, içerisinde fuar, panayır ve festival alanı gibi bölümlerin de yer alacağı bir proje hayata geçirilmek isteniyor. Projeyi tartışmalı kılan ise sahil bölümünde 407 bin 900 metrekarelik dolgu alanı planlaması yapılması. Proje ile ilgili olarak geçtiğimiz günlerde beraberindeki partililerle birlikte bölgeye giden CHP İl Başkanı Bülent Sarı bir açıklama yapmış ve Büyükşehir Belediyesi’ne tepki göstermişti.

AÇIKLAMAYI GÜNEŞ YAPTI

Şimdi ise Dilovası’nda bulunan 22 derneğin başkanları yaptıkları ortak açıklama ile CHP’li Bülent Sarı’ya tepki gösterdi. Dernekler adına açıklamayı Dilovası Dernekler Federasyonu (DİDEF) Başkanı Ercan Güneş yaptı. Güneş açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Biz, Dilovası Yöre Dernekler Federasyonu ve sivil toplum kuruluşları ve bu ilçenin sakinleri olarak, şehrimizin ve ilçemizin gelişimine, refah düzeyinin yükselişine, halkımızın memnuniyetine şahitlik ediyoruz.

“ÇALIŞMALARI TAKDİR EDİYORUZ”

Bölgemize bakanlıkların ve kurumlarının, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ve Dilovası Belediyesi’nin birbiri ardına hayata geçirdikleri ve devam eden projeler, yapılan birbirinden önemli hizmetlerden dolayı memnuniyet duyuyoruz. Siyasi polemiklerden uzak, ilçemize değer katacak her adımı takdir ediyor ve destekliyoruz. Dilovası; huzurun, barışın ve birliğin kentidir. Dilovalılar öteden beri sorunlarını kendi içinde değerlendirerek çözüme kavuşturmayı tecrübe etmiştir.

“DİLOVASI’NI KARALAYAMAYACAKSINIZ”

Dilovası söz konusu olunca, tüm halkımızın amasız, fakatsız kenetlendiğini tüm Kocaeli kamuoyu bilmektedir. Dilovası, kendini ilgilendiren konularda son sözü söyleyecek kabiliyettedir. Biz, ilçemizin entrika ve manipülatif eylemlerle anılmasına müsaade etmeyeceğiz. Dilovası’nın gelişimi ve değişimi siyaset üstü bir meseledir ve tüm ilçe halkımızın ortak gayesidir. Dilovası’nın bilip bilmeden karalanmasına izin vermeyiz. Bu özelliği bozacak tüm girişimlerin de dimdik karşısında olacağız.

SARI’YA GÖNDERME: DİLOVASI’NI SİYASİ MALZEME YAPAMAYACAKSINIZ

Dilovası her geçen gün eğitimiyle, sporuyla, kültürüyle büyüyen, gelişen, değer kazanan bir ilçe konumuna gelmişken, Dilovası ile uzaktan yakından ilgisi bulunmayan birilerinin siyasi malzemesi olmasına biz dernekler ve ilçe sakinleri olarak kesinlikle izin vermeyeceğiz. Bu minvalde; Dilovası halkı olarak ilçemizin en büyük ihtiyaçlarından birisine çözüm olacak, halkımıza açık sosyal ve kültürel etkinlik alanı olarak hizmet verecek Tavşancıl Mahallemizin sahil şeridinde 342 bin metrekarelik dolgu alanını da barındıran sahil rekreasyon projesi ile Diliskelesi Sahil Projemizin de bir an önce hayata geçirilmesini istiyor ve bu hizmetlerin heyecanını yaşadığımızın bilinmesini istiyoruz.

“DİLOVASI HALKI, BÜYÜKŞEHİR’İN BU PROJESİNİN ARKASINDADIR”

Dilovası halkının beklenti ve taleplerini bilmeden, dinlemeden yapılan açıklamaları kabul etmediğimiz gibi ilçemizi geleceğe taşıyacak böylesine büyük bir projenin tamamen arkasında olduğumuzu belirtmek isteriz. İlçemizin ve insanımızın menfaatine, şehre değer katacak bu çalışmanın sonuna kadar arkasında olacağız. Bu anlamda başta Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Tahir Büyükakın ve Dilovası Belediye Başkanımız Hamza Şayir’e teşekkür ediyoruz. Böyle önemli bir adıma engel olmaya çalışan tüm siyasi söylemleri kınıyor, inatlarından vazgeçip kişisel beklentileri yerine şehrin istikbaline omuz vermelerini temenni ediyoruz”.

AÇIKLAMAYA DESTEK VEREN DERNEKLER

Dilovası Yöre Dernekleri Federasyonu

Dilovası Ağrılılar Derneği

Dilovası Karadenizliler Derneği

Dilovası Bingöllüler Derneği

Dilovası Gümüşhaneliler Derneği

Dilovası Vanlılar Derneği

Dilovası Giresunlular Derneği

Dilovası Erzurumlular Derneği

Dilovası Ordulular Derneği

Dilovası Bitlisliler Derneği

Dilovası Muşlular Derneği

Dilovası Sakaryalılar Derneği

Dilovası Ağrı Eleşkirtliler Derneği

Dilovası Gümüşhane Kürtünlüler Derneği

Dilovası Erzurum Horasanlılar Derneği

Dilovası Kastamonulular Derneği

Dilovası Ardahanlılar Derneği

Dilovası Van Bahçesaraylılar Derneği

Dilovası Ağrı Taşlıçaylılar Derneği

Dilovası Gümüşhane Sarışeyhliler Derneği

Dilovası Kars Ardahan Iğdırlılar Derneği

Dilovası Köyleri Yardımlaşma Derneği