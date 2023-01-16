BBP’li Akpınar: HDP muhatap alınmamalı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Gölcük İlçe Başkanı Şahin Akpınar, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dokunulmazlıkların kaldırılması konusunda endişe duyduklarını ifade etmesinin tam bir ironi olduğunu belirten Başkan Akpınar, “Dokunulmazlıkların kaldırılması kimseyi rahatsız etmemeli” dedi.
“BAŞÖRTÜSÜ MESELESİ GÜNDEMDEN ÇIKMALI”
CHP’li yöneticilerin her fırsatta dokunulmazlıkların kaldırılması gerektiğini savunurken bugün böyle ifadeler kullanmalarını komedi olarak niteleyen Akpınar, açıklamasının devamında CHP, HDP ve İYİ Parti’nin başörtü düzenlemesi ile ilgili randevu talebine olumsuz yanıt vermesi konularına değindi. Başörtüsü meselesinin hala gündemde yer aldığını belirten Akpınar, “Bu konuyu mutlaka gündemimizden çıkarmalıyız” dedi.
BİR TEPKİ DE HDP’YE!
Akpınar konu hakkında, “HDP’nin cevabıyla ilgili herhangi bir yorum yapmıyoruz. Çünkü HDP’nin legal bir siyasi parti olmadığını sağır sultan bile biliyor. Onlar herhangi bir konuda kendi başlarına karar vermiyorlar. Dolayısıyla o yapının bir siyasi parti olarak muhatap alınmasını doğru bulmuyoruz. Biz muhatap almıyoruz. Terör örgütünün partisi olmaz, buna müsaade edilmemeli ve muhatap da alınmamalı” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
çörekotu - b HDPnin bulunduğu yerden size bakınca görülmüyorsunuz hepiniz kendi içinize bakın
erol demirbek TÜRK - BU PARTİNİN KAÇ MİLLETVEKİLİ VAR ?
Eski Akp Li - Fetonun siyasi ayagi nerde .
Burhan Gülkan - hdp bu ülkenin ve senin partinden 12 kat daha fazla oy almış partisidir,senin genel başkanının sığınıp sadece kendisini milletvekili seçtirdiği akepartisini destekleseydi sizin kürt kardeşleriniz olurdu,hdp üzerinden adınızdan bahsettirmeye çalışmayın yine siz desticiyi akepartisine verirsiniz bir milletvekiliyle avunursunuz,ha hdp recepi destekliyorum derse size tekmeyi vuru ona göre
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.