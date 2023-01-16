16 Oca 2023 - 17:46- Siyaset G: 16 Oca 2023 - 17:59

BBP’li Akpınar: HDP muhatap alınmamalı

Haftalık değerlendirmesinde muhalefet partilerine tepki gösteren BBP Gölcük İlçe Başkanı Şahin Akpınar, “Talimatları terör örgütünden alan HDP kesinlikle muhatap alınmamalı. Kılıçdaroğlu da dokunulmazlıkların kaldırılması konusunda endişe duymasın” dedi
BBP’li Akpınar: HDP muhatap alınmamalı mask

Büyük Birlik Partisi (BBP) Gölcük İlçe Başkanı Şahin Akpınar, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dokunulmazlıkların kaldırılması konusunda endişe duyduklarını ifade etmesinin tam bir ironi olduğunu belirten Başkan Akpınar, “Dokunulmazlıkların kaldırılması kimseyi rahatsız etmemeli” dedi.

“BAŞÖRTÜSÜ MESELESİ GÜNDEMDEN ÇIKMALI”

CHP’li yöneticilerin her fırsatta dokunulmazlıkların kaldırılması gerektiğini savunurken bugün böyle ifadeler kullanmalarını komedi olarak niteleyen Akpınar, açıklamasının devamında CHP, HDP ve İYİ Parti’nin başörtü düzenlemesi ile ilgili randevu talebine olumsuz yanıt vermesi konularına değindi. Başörtüsü meselesinin hala gündemde yer aldığını belirten Akpınar, “Bu konuyu mutlaka gündemimizden çıkarmalıyız” dedi.

BİR TEPKİ DE HDP’YE!

Akpınar konu hakkında, “HDP’nin cevabıyla ilgili herhangi bir yorum yapmıyoruz. Çünkü HDP’nin legal bir siyasi parti olmadığını sağır sultan bile biliyor. Onlar herhangi bir konuda kendi başlarına karar vermiyorlar. Dolayısıyla o yapının bir siyasi parti olarak muhatap alınmasını doğru bulmuyoruz. Biz muhatap almıyoruz. Terör örgütünün partisi olmaz, buna müsaade edilmemeli ve muhatap da alınmamalı” dedi.

# karar, İyi Parti, chp

16 Oca 2023 - 17:46 - Siyaset

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(4)
04

çörekotu - b HDPnin bulunduğu yerden size bakınca görülmüyorsunuz hepiniz kendi içinize bakın

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 16 Ocak 23:15
03

erol demirbek TÜRK - BU PARTİNİN KAÇ MİLLETVEKİLİ VAR ?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 16 Ocak 22:30
01

Burhan Gülkan - hdp bu ülkenin ve senin partinden 12 kat daha fazla oy almış partisidir,senin genel başkanının sığınıp sadece kendisini milletvekili seçtirdiği akepartisini destekleseydi sizin kürt kardeşleriniz olurdu,hdp üzerinden adınızdan bahsettirmeye çalışmayın yine siz desticiyi akepartisine verirsiniz bir milletvekiliyle avunursunuz,ha hdp recepi destekliyorum derse size tekmeyi vuru ona göre

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 16 Ocak 18:26
Diğer 2 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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