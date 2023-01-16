BBP’li Akpınar: HDP muhatap alınmamalı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Gölcük İlçe Başkanı Şahin Akpınar, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dokunulmazlıkların kaldırılması konusunda endişe duyduklarını ifade etmesinin tam bir ironi olduğunu belirten Başkan Akpınar, “Dokunulmazlıkların kaldırılması kimseyi rahatsız etmemeli” dedi.

“BAŞÖRTÜSÜ MESELESİ GÜNDEMDEN ÇIKMALI”

CHP’li yöneticilerin her fırsatta dokunulmazlıkların kaldırılması gerektiğini savunurken bugün böyle ifadeler kullanmalarını komedi olarak niteleyen Akpınar, açıklamasının devamında CHP, HDP ve İYİ Parti’nin başörtü düzenlemesi ile ilgili randevu talebine olumsuz yanıt vermesi konularına değindi. Başörtüsü meselesinin hala gündemde yer aldığını belirten Akpınar, “Bu konuyu mutlaka gündemimizden çıkarmalıyız” dedi.

BİR TEPKİ DE HDP’YE!

Akpınar konu hakkında, “HDP’nin cevabıyla ilgili herhangi bir yorum yapmıyoruz. Çünkü HDP’nin legal bir siyasi parti olmadığını sağır sultan bile biliyor. Onlar herhangi bir konuda kendi başlarına karar vermiyorlar. Dolayısıyla o yapının bir siyasi parti olarak muhatap alınmasını doğru bulmuyoruz. Biz muhatap almıyoruz. Terör örgütünün partisi olmaz, buna müsaade edilmemeli ve muhatap da alınmamalı” dedi.