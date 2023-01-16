16 Oca 2023 - 17:50- Ekonomi G: 16 Oca 2023 - 17:58

Sitelerde aidat zammı tartışması

Fahiş aidat ücretleri, site sakinlerinin tepkisine neden oluyor. Yeni yılın ilk haftasında bu kez maliyetlerdeki artışı gerekçe gösteren site yönetimleri, zam kararları aldı. Güncellenen rakamlarla bazı aidat ücretleri kiralara yaklaştı.
Sitelerde aidat zammı tartışması mask

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Hukuk Komisyonu Üyesi Tayfun Üzülmez, "Site yöneticisi kafasına göre aidat arttırmaz, arttırmamalı da. Kat maliki, harcamaların gereksiz olduğu görüşündeyse, toplantıya katılarak, tutanağa şerh düşüp itiraz edebilir. Kiracılar ise kat malikinden vekalet alarak, toplantıya katılabilir. Yasal olarak sulh hukuk mahkemesine, fahiş aidat bedeline karşı dava açabilir. Toplantıya katılıp itirazda bulunmazsanız, dava da açamazsınız" dedi.

GEREKSİZ HARCAMALAR

Üzülmez, Tüketici Konfederasyonu'na son zamanlarda çok sayıda şikayet geldiğini belirterek, "Aidatın kira fiyatına yaklaştığı, geçen yıl bin lira olan aidatın bu sene 5 bin lira olduğuna ilişkin şikayetler geliyor. Kat maliki harcamaların gereksiz olduğu görüşündeyse, toplantıya katılarak, tutanağa şerh düşerek itiraz edebilir. Yasal olarak sulh hukuk mahkemesine fahiş aidat bedeline karşılık dava açabilirler. Toplantıya katılıp itirazda bulunmazsanız, dava açamazsınız" dedi.

TOPLANTIYA KATILSINLAR

TÜKONFED Başkanı Aydın Ağaoğlu ise bu ay site yönetimlerinin genel kurullarının yapıldığını, kat maliklerinin bu toplantılara mutlaka katılması gerektiğini belirtti. Ağaoğlu, "İçinde bulunduğumuz durumda en çok mağduriyeti yaşayanlar kiracılar çünkü, toplantılarda oy ve söz söyleme hakkı yok. Kiralarla yarışan bir rakam karşılarına çıkıyor. Bu tür olumsuzlukların olmaması için kat malikleri ve ev sahiplerinden vekalet alan kiracılar toplantıya katılsınlar. Aykırı, lüks harcama varsa itirazlarını tutanağa geçirsinler. Öte yandan bir yıl boyunca hiç aidat arttırmayan sitelerin, yüzde 50-60 artırıma gitmeleri normal karşılanabilir" diye konuştu.

16 Oca 2023 - 17:50 - Ekonomi

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Yorumlar

(1)
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erol demirbek TÜRK - DEVİR ACAİP BİR DEVİR MİLYON TL VERİP SİTEDEN EV AL SONRA ONUN BUNUN ESİRİ OL.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 16 Ocak 22:29

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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