Koyun: “Hocamızla devam ediyoruz”

ŞU SAATLERDE YOĞUN BİR TRANSFER TRAFİĞİ YAŞANIYOR
Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, Kırklareli deplasmanında kaçan galibiyete üzülürken “Şu anda Buca ile zirvedeyiz. Bunu böyle algılamak gerekiyor. Kırklareli karşısında çok gol kaçırdık. Üç puan alabilirdik. Olmadı. Yeni arkadaşlarımız da takıma katılınca daha farklı sonuçlar alacağız. Fğırat hocamızla zirvedeyiz. Bundan sonar kayıp beklemiyoruz. Kırşehir kritik maç. Bu maç öncesinde kenetlenmeli ve mücadeleyi birlikte sürdürmeliyiz” dedi. Başkan Koyun ve yönetim kurulu, şu sıralar kulüpte transfer trafiğini yoğun şekilde sürdürüyor. Gündem hoca değil, tamamen golcü transfere yönelmiş durumda. Her an bir iki bomba daha patlayabilir.
ŞU SAATLERDE YOĞUN BİR TRANSFER TRAFİĞİ YAŞANIYOR
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.