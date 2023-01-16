16 Oca 2023 - 17:52- Spor G: 16 Oca 2023 - 17:55

Koyun: “Hocamızla devam ediyoruz”

Kocaelispor Başkanı Engin Koyun “Şu anda lideriz. Hoca problemimiz yok. Transferlerimiz de tamamlanınca, bambaşka bir takım olacağız. Sabredin” dedi
Koyun: “Hocamızla devam ediyoruz” mask

ŞU SAATLERDE YOĞUN BİR TRANSFER TRAFİĞİ YAŞANIYOR
Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, Kırklareli deplasmanında kaçan galibiyete üzülürken “Şu anda Buca ile zirvedeyiz. Bunu böyle algılamak gerekiyor. Kırklareli karşısında çok gol kaçırdık. Üç puan alabilirdik. Olmadı. Yeni arkadaşlarımız da takıma katılınca daha farklı sonuçlar alacağız. Fğırat hocamızla zirvedeyiz. Bundan sonar kayıp beklemiyoruz. Kırşehir kritik maç. Bu maç öncesinde kenetlenmeli ve mücadeleyi birlikte sürdürmeliyiz” dedi. Başkan Koyun ve yönetim kurulu, şu sıralar kulüpte transfer trafiğini yoğun şekilde sürdürüyor. Gündem hoca değil, tamamen golcü transfere yönelmiş durumda. Her an bir iki bomba daha patlayabilir.
# Kocaelispor

16 Oca 2023 - 17:52 - Spor

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