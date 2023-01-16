Haluk Bozo istifa etti

Hodri Meydan Taraftarlar Derneği Başkanı Haluk Bozo sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Büyük Kocaelispor ve Hodri Meydan ailesi... Kurulduğu ilk günden beri pankartından davuluna, tribün liderliğinden, dernek başkanlığına kadar bana verilen bütün görevleri layığıyla yapmaya çalıştım. Gerek sosyal medyadan duyduğum söylemler, gerek sağda solda benim Kocaelispora zarar verdiğimi düşünenlere şunları söylemek isterim ki; Ben bugüne kadar Kocaelispor’un zarar görmesini asla ve asla istemedim. Kocaelispor’un zarar görmesini isteyecekte en son kişilerden biriyimdir. Dernek başkanlığı yaptığım süre zarfı boyunca deplasmanlara giderken Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden derneğimize tahsis edilen otobüslerden hiç bir gelir beklemedim, hiç bir taraftarımızdan bugüne kadar ücret talep etmedim. Kulübümüzden aldığımız yardımları maçlara giderken ihtiyaç sahiplerine dağıtmaya, elimizden geldiğince taraftarlarımıza bölüştürmeye, hastanelerde tedavi gören kardeşlerimizin yakınlarına ya da cezaevlerinde yatan kader mahkumu kardeşlerimize paylaştırmaya çalıştım. Bugüne kadar her zaman elimden geldiğince Kocaelispor’a ve Hodri Meydan’a layığıyla hizmet vermek için burada oldum. Göreve gelmiş olduğum günden beri, kimseden bir çıkar gözetmeksizin sadece Kocaelisporumuzun geride bırakmış olduğu son 10 yıla tekrar dönmemesi için mücadele ettim. İstediğim tek şey; Kocaelisporun zarar görmemesi ve verilen desteklerin kaos ortamından kaynaklanarak geri çekilmemesiydi. Geldiğimiz noktada Hodri Meydan Taraftarlar Derneği Başkanlığı ve Tribün Liderliği görevimden ayrılmış bulunmaktayım. Görevimden ayrılırken Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından derneğimize tahsis edilen dernek lokalini taraftarımıza kazandırmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bu süre zarfında kimin bana hakkı geçmişse hakkını helal etsin, benim de kimde hakkım varsa helal olsun. Allah’a emanet olun."