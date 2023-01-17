“Kocaelispor’a zarar verecek en son kişiyim”

'' KOCAELİSPOR'UN ZARAR GÖRMESİNİ ASLA VE ASLA İSTEMEDİM''

Bozo, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ''Büyük Kocaelispor ve Hodri Meydan Ailesi kurulduğu ilk günden beri, pankartından davuluna, tribün liderliğinden, dernek başkanlığına kadar bana verilen bütün görevleri layıkıyla yapmaya çalıştım. Gerek sosyal medyadan duyduğum söylemler, gerek sağda solda benim Kocaelispor'a zarar verdiğimi düşünenlere şunları söylemek isterim ki; Ben bugüne kadar Kocaelispor'un zarar görmesini asla ve asla istemedim” dedi.

“ZARAR GÖRMESİNİ İSTEYECEK EN SON KİŞİYİM”

Bozo sözlerini şöyle sürdürdü: “Kocaelispor'un zarar görmesini isteyecekte en son kişilerden biriyim. Dernek başkanlığı yaptığım süre zarfı boyunca deplasmanlara giderken Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden derneğimize tahsis edilen otobüslerden hiçbir gelir beklemedim, hiçbir taraftarımızdan bugüne kadar ücret talep etmedim. Kulübümüzden aldığımız yardımları maçlara giderken ihtiyaç sahiplerine dağıtmaya, elimizden geldiğince taraftarlarımıza bölüştürmeye, hastanelerde tedavi gören kardeşlerimizin yakınlarına ya da cezaevlerinde yatan kader mahkumu kardeşlerimize paylaştırmaya çalıştım.

''HAKKINIZI HELAL EDİN, HAKKIM VARSA HELÂL OLSUN''

Geldiğimiz noktada Hodri Meydan Taraftarlar Derneği Başkanlığı ve Tribün Liderliği görevimden ayrılmış bulunmaktayım. Görevimden ayrılırken Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından derneğimize tahsis edilen dernek lokalini taraftarımıza kazandırmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bu süre zarfında kimin bana hakkı geçmişse hakkını helal etsin, benimde kimde hakkım varsa helâl olsun. Allah'a emanet olun''.