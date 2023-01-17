POTAYA UĞUR DAMGASI

BAŞİSKELE UĞUR: 69-ÖZEL SEYMEN: 50
Liseler arası düzenlenen basketbol şampiyonasında Başiskele Uğur rüzgârı esti. Şampiyonanın başından beri rakiplerini tek tek eleyen yetenekli gençler kupayı kazandı. Finalde Özel Seymen Lisesi ile karşılaşan basketbolcular, maçtan 69-50 galip ayrılarak şampiyon oldu. Yetenekli gençleri yaklaşık 200 kadar taraftar destek verdi. Başiskele Uğur Basketbol Takımı, Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen kupa etkinliğinin ardından taraftarları ile şampiyonluğunu kutladı.
KOCAELİ FEN LİSESİ ÜÇÜNCÜ OLDU
Başiskele Uğur Anadolu Lisesi'nin şampiyon olduğu turnuvada, Özel Seymen Lisesi ikinci olurken, Özel İzmit Koleji'ni 74-41 mağlup ederek üçüncü oldu. Kocaeli Fen Lisesi'nde yarı final maçında ayak parmağını kıran Utkan Polat, takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı. Koltuk değneği ve ayağı alçıda törene gelen Polat arkadaşları tarafından alkışlandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.