17 Oca 2023 - 14:04- Spor G: 17 Oca 2023 - 14:07

POTAYA UĞUR DAMGASI

İlimizde liseler arası düzenlenen basketbol şampiyonasında Başiskele Uğur Anadolu Lisesi şampiyon oldu. Birbirinden yetenekli gençler kupalarını, İzmit Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlikle aldı

Hakan Yağcıoğlu
Hakan Yağcıoğlu Tüm Haberleri
POTAYA UĞUR DAMGASI mask
Büyütmek için resme tıklayın

BAŞİSKELE UĞUR: 69-ÖZEL SEYMEN: 50

Liseler arası düzenlenen basketbol şampiyonasında Başiskele Uğur rüzgârı esti. Şampiyonanın başından beri rakiplerini tek tek eleyen yetenekli gençler kupayı kazandı. Finalde Özel Seymen Lisesi ile karşılaşan basketbolcular, maçtan 69-50 galip ayrılarak şampiyon oldu. Yetenekli gençleri yaklaşık 200 kadar taraftar destek verdi. Başiskele Uğur  Basketbol Takımı, Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen kupa etkinliğinin ardından taraftarları ile şampiyonluğunu kutladı.

KOCAELİ FEN LİSESİ ÜÇÜNCÜ OLDU

Başiskele Uğur Anadolu Lisesi'nin şampiyon olduğu turnuvada, Özel Seymen Lisesi ikinci olurken, Özel İzmit Koleji'ni 74-41 mağlup ederek üçüncü oldu. Kocaeli Fen Lisesi'nde yarı final maçında ayak parmağını kıran Utkan Polat, takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı. Koltuk değneği ve ayağı alçıda törene gelen Polat arkadaşları tarafından alkışlandı.
# takım, Atatürk, Başiskele

17 Oca 2023 - 14:04 - Spor

Muhabir  Hakan Yağcıoğlu

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.201.709 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Koyun: “Hocamızla devam ediyoruz” mask
Koyun: “Hocamızla devam ediyoruz”
İngiltere'den Golcü Serhat'ı aldık! mask
İngiltere'den Golcü Serhat'ı aldık!
Acı ama gerçek: Kırklareli'nin golü ofsayt değildi mask
Acı ama gerçek: Kırklareli'nin golü ofsayt değildi
Gökhan yine İpten aldı mask
Gökhan yine İpten aldı
“GÜL İLE DEVAM ETMEK İHANETTİR” mask
“GÜL İLE DEVAM ETMEK İHANETTİR”
''2 PUAN KAYBETTİK, ÜZGÜNÜZ'' mask
''2 PUAN KAYBETTİK, ÜZGÜNÜZ''
Anket KOCAELİSPOR ŞAMPİYON MU OLUR YOKSA PLAY-OFF'A MI KALIR?
Tüm anketler

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL