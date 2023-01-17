Siyaha bürünen dere endişe oluşturdu

Ekipler maddenin kaynağını araştırırken yaklaşık bir ay önce de dere beyaza bürünmüştü.
Kocaeli’nin Kartepe ve Başiskele ilçelerinde bulunan İzmit Körfezi’ne kadar uzanan Bakırlı Deresi ile Kilez Deresinin siyaha bürünmesi endişe oluşturdu. Derenin siyaha büründüğünü ve köpük oluştuğunu gören vatandaşlar hemen yetkililere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile zabıta ekipleri geldi. Ekipler etrafa yayılan koku ve derenin rengi sebebiyle çalışma başlattı.
“Bu bölgede canlı varlık kalmadı, hepsi öldü”
Konuya ilişkin konuşan Kartepe Arlanbey Mahalle Muhtarı Sedat Topal, “Maalesef çevre katliamı hat safhada. Daha önce bunları defalarca şikayet etmemize rağmen yine dereye bir şeyler döküyorlar ya da suya bırakıyorlar. Bakırlı Deresi’nden Kilez Deresine oradan da bu pis su denize gidiyor. Bu bölgede canlı varlık kalmadı, hepsi öldü. Nereye kadar böyle devam edecek bilmiyoruz. Bütün yetkililere seslendik, yine sesleniyoruz. Artık yeter, çocuklarımızın geleceğini, her şeyimizi öldürdüler. Çevre ekipleri şu an bölgede. Cezalar yazılıyor, tutanaklar tutuluyor ama dere kirletilmeye devam ediyor. Cezalar arttırılması gerekiyor. Maalesef cezalar yazılmasına rağmen derenin kirletildiğine şahit oluyoruz” diye konuştu.
Yaklaşık bir ay önce de dere beyaza bürünmüş, buna sebep olan fabrikaya ceza kesilmişti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.