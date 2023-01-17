17 Oca 2023 - 14:52- Gündem G: 17 Oca 2023 - 16:01

Resmi bir açıklama yok ama simidin fiyatı arttı!

2022 kasım ayında 100 gramı 5 lira olan simidin fiyatı 6 liraya yükseltildi. Enflasyonun yükselmesiyle birlikte simitçiler yeni tarifenin 7 buçuk lira olmasını talep etti. Resmi olarak karar çıkmamasına rağmen bazı işletmeler simidi 7 buçuk liradan satışa sundu.

Resmi bir açıklama yok ama simidin fiyatı arttı! mask

100 gramı 6 liradan satılan simidin fiyatı bazı yerlerde 7,5 liradan satışa sunulmaya başlandı. Kocaeli Fırıncılar Odası Simitçilerden sorumlu birimi geçtiğimiz günlerde simidin fiyatının 6 liradan 7 buçuk liraya yükseltilmesi için talepte bulunduklarını fakat henüz yanıt alamadıklarını açıkladı. Simitçiler ise resmi olarak onaylanmamış tarife üzerinden simit satmaya başladı. İşletmecilerden bazıları 100 gramlık simidi 7 buçuk liraya satarken bazısı hala 6 liradan satışa sunuyor.

17 Oca 2023 - 14:52 - Gündem

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