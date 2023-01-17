100 gramı 6 liradan satılan simidin fiyatı bazı yerlerde 7,5 liradan satışa sunulmaya başlandı. Kocaeli Fırıncılar Odası Simitçilerden sorumlu birimi geçtiğimiz günlerde simidin fiyatının 6 liradan 7 buçuk liraya yükseltilmesi için talepte bulunduklarını fakat henüz yanıt alamadıklarını açıkladı. Simitçiler ise resmi olarak onaylanmamış tarife üzerinden simit satmaya başladı. İşletmecilerden bazıları 100 gramlık simidi 7 buçuk liraya satarken bazısı hala 6 liradan satışa sunuyor.
17 Oca 2023 - 14:52- Gündem Güncelleme: 17 Oca 2023 - 16:01
Resmi bir açıklama yok ama simidin fiyatı arttı!
2022 kasım ayında 100 gramı 5 lira olan simidin fiyatı 6 liraya yükseltildi. Enflasyonun yükselmesiyle birlikte simitçiler yeni tarifenin 7 buçuk lira olmasını talep etti. Resmi olarak karar çıkmamasına rağmen bazı işletmeler simidi 7 buçuk liradan satışa sundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.