17 Oca 2023 - 14:52- Gündem

Resmi bir açıklama yok ama simidin fiyatı arttı!

2022 kasım ayında 100 gramı 5 lira olan simidin fiyatı 6 liraya yükseltildi. Enflasyonun yükselmesiyle birlikte simitçiler yeni tarifenin 7 buçuk lira olmasını talep etti. Resmi olarak karar çıkmamasına rağmen bazı işletmeler simidi 7 buçuk liradan satışa sundu.