17 Oca 2023 - 15:22- Gündem G: 17 Oca 2023 - 15:29

Büyükşehir’den Ulaşımpark’a dev sermaye!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında Ulaşım Park’a dev sermaye aktarımı yapıldı. 1.1 milyar liralık sermaye aktarımı maddesi oy çokluğu ile kabul edildi
Büyükşehir’den Ulaşımpark’a dev sermaye! mask
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ocak Ayı Meclis toplantısı ikinci birleşimi bugün Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezinde gerçekleşti. Toplam 21 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlandığı meclis toplantısına Başkan Vekili Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz gerçekleştirdi. Meclis Toplantısının 4’inci gündem maddesinde Belediye İştiraklerinden Ulaşım Park A.Ş.’ye sermaye aktarımı görüşüldü. Toplam 1.1 milyar lira tutarındaki sermaye aktarımına Muhalefet Grubu şerh koydu. Meclisin 5’inci gündem maddesinde ise Büyükşehir’in bir başka şirketi olan İSU’ya sermaye aktarımı görüşüldü.

ŞERH OYU
Toplam 70 milyon lira tutarındaki sermaye aktarımına muhalefet grubu şerh oyu kullandı. Şerh gerekçesi ile ilgili konuşan CHP grup Başkan Vekili Engin Taşdemir, “Sermaye arttırımı olduğu için değil şirketler ile ilgili genel bir kararımız olduğu için şerh oyu kullandık” ifadelerini kullandı. Meclis toplantısının 9’uncu gündem maddesinde yer alan Plajyolu Otobüs İŞLETMESİ Garajı, Körfez Otobüs İşletmesi Garajı ve Gebze Otobüs İşletmesi Garajı’nın Ulaşımpark’a devredilmesine de şerh oyu kullanıldı.

# Büyükşehir Belediyesi, chp

17 Oca 2023 - 15:22 - Gündem

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