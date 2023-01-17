17 Oca 2023 - 15:52- Spor G: 17 Oca 2023 - 15:56

Kırklarelili Mert Çölgeçen 4.5 yıllığına imzayı attı

Kocaelispor, Antalyaspor kökenli Kırklarelispor’un 6 numara ı Mert Çölgeçen'i 4.5 yıllığına kadrosuna kattı

Hakan Yağcıoğlu
Hakan Yağcıoğlu Tüm Haberleri
Kırklarelili Mert Çölgeçen 4.5 yıllığına imzayı attı mask
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15 MAÇTA 3 GOL ATTI
Kocaeli Taraftar’ın ilk kez 14 Ocak Cumartesi, yani Kırklarelispor maçından bir gün önce yazdığı transfer Mert Çölgeçen, resmi imzayı attı. TFF 2. Lig zirve ortağı Kocaelispor, Emre Nefiz ve Alihan’dan sonra, Mert’i de kadrosuna kattı. Yeşil-Siyahlılar, böylece ısrarla aradığı orta saha oyuncusu (6 numara) Mert Çölgeçen’de karar kıldı. Keçiörenli Taşkın ve Eyüplü oyuncudan vazgeçen yönetim, 21 yaşındaki Çölgeçen ile 4.5 yıllık sözleşme imzalandığı, kulübün resmi sosyal medya hesabından da duyurdu. Sezonun ilk yarısında Kırklarelispor formasıyla 15 maça çıkan Mert Çölgeçen, 3 kez de gol sevinci yaşamıştı.
# Kocaelispor, karar

17 Oca 2023 - 15:52 - Spor

Muhabir  Hakan Yağcıoğlu

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