Kırklarelili Mert Çölgeçen 4.5 yıllığına imzayı attı

15 MAÇTA 3 GOL ATTI

Kocaeli Taraftar’ın ilk kez 14 Ocak Cumartesi, yani Kırklarelispor maçından bir gün önce yazdığı transfer Mert Çölgeçen, resmi imzayı attı. TFF 2. Lig zirve ortağı Kocaelispor, Emre Nefiz ve Alihan’dan sonra, Mert’i de kadrosuna kattı. Yeşil-Siyahlılar, böylece ısrarla aradığı orta saha oyuncusu (6 numara) Mert Çölgeçen’de karar kıldı. Keçiörenli Taşkın ve Eyüplü oyuncudan vazgeçen yönetim, 21 yaşındaki Çölgeçen ile 4.5 yıllık sözleşme imzalandığı, kulübün resmi sosyal medya hesabından da duyurdu. Sezonun ilk yarısında Kırklarelispor formasıyla 15 maça çıkan Mert Çölgeçen, 3 kez de gol sevinci yaşamıştı.