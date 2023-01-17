Kırklarelili Mert Çölgeçen 4.5 yıllığına imzayı attı

15 MAÇTA 3 GOL ATTI
Kocaeli Taraftar’ın ilk kez 14 Ocak Cumartesi, yani Kırklarelispor maçından bir gün önce yazdığı transfer Mert Çölgeçen, resmi imzayı attı. TFF 2. Lig zirve ortağı Kocaelispor, Emre Nefiz ve Alihan’dan sonra, Mert’i de kadrosuna kattı. Yeşil-Siyahlılar, böylece ısrarla aradığı orta saha oyuncusu (6 numara) Mert Çölgeçen’de karar kıldı. Keçiörenli Taşkın ve Eyüplü oyuncudan vazgeçen yönetim, 21 yaşındaki Çölgeçen ile 4.5 yıllık sözleşme imzalandığı, kulübün resmi sosyal medya hesabından da duyurdu. Sezonun ilk yarısında Kırklarelispor formasıyla 15 maça çıkan Mert Çölgeçen, 3 kez de gol sevinci yaşamıştı.
15 MAÇTA 3 GOL ATTI
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.