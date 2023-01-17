17 Oca 2023 - 16:14- Gündem G: 17 Oca 2023 - 16:16

Kılıçdaroğlu'nun eşi Beslenme Saati Projesi için İzmit’e geliyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, İzmit Belediyesi tarafından hayata geçirilen Beslenme Saati Projesi uygulamasını yerinde görmek için Kocaeli'ye geliyor.
Kılıçdaroğlu'nun eşi Beslenme Saati Projesi için İzmit’e geliyor mask
Büyütmek için resme tıklayın


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, İzmit’te hayata geçirilen Beslenme Saati Projesi için İzmit’e gelecek. 18 Ocak Çarşamba günü İzmit’e gelecek olan Selvi Kılıçdaroğlu, gelir düzeyi düşük mahallelerde yer alan anaokulu ve ilkokul çağındaki çocuklara ara öğün sağlamak amacıyla hayata geçirilen Beslenme Saati Projesini yerinde görecek. Yemeklerin hazırlandığı Aşevi’ni ziyaret edecek olan Selvi Kılıçdaroğlu, Anne Eli projesi dolayısıyla da üniversite öğrencileriyle bir araya gelecek.
# chp, anne

17 Oca 2023 - 16:14 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.201.709 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
2022 yılında Büyükşehir’den 106 okula pota inşa edildi mask
2022 yılında Büyükşehir’den 106 okula pota inşa edildi
Kocaeli’ye 2 Bakan birden geliyor! mask
Kocaeli’ye 2 Bakan birden geliyor!
Kuvvetli Rüzgar ve Fırtınaya Dikkat! mask
Kuvvetli Rüzgar ve Fırtınaya Dikkat!
KOGACE Medyaevi açıldı mask
KOGACE Medyaevi açıldı
16 Ocak 100. yılında aynı yerinde anıldı mask
16 Ocak 100. yılında aynı yerinde anıldı
YEDEP’te 2023 yılı başvuruları başlıyor mask
YEDEP’te 2023 yılı başvuruları başlıyor
Anket KOCAELİSPOR ŞAMPİYON MU OLUR YOKSA PLAY-OFF'A MI KALIR?
Tüm anketler

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL