CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, İzmit’te hayata geçirilen Beslenme Saati Projesi için İzmit’e gelecek. 18 Ocak Çarşamba günü İzmit’e gelecek olan Selvi Kılıçdaroğlu, gelir düzeyi düşük mahallelerde yer alan anaokulu ve ilkokul çağındaki çocuklara ara öğün sağlamak amacıyla hayata geçirilen Beslenme Saati Projesini yerinde görecek. Yemeklerin hazırlandığı Aşevi’ni ziyaret edecek olan Selvi Kılıçdaroğlu, Anne Eli projesi dolayısıyla da üniversite öğrencileriyle bir araya gelecek.
17 Oca 2023 - 16:14- Gündem Güncelleme: 17 Oca 2023 - 16:16
Kılıçdaroğlu'nun eşi Beslenme Saati Projesi için İzmit’e geliyor
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, İzmit Belediyesi tarafından hayata geçirilen Beslenme Saati Projesi uygulamasını yerinde görmek için Kocaeli'ye geliyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.