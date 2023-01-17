Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince “Kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak” suçunun engellemesi için çalışma yapıldı. İzmit ilçesinde umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde Y.O. isimli şahsın işyerinde kumar oynattığı tespit edilerek hakkında adli işlem başlatıldı. Kumar oynayan 4 kişi hakkında ise idari yaptırım kararı uygulandı. Kumarda toplanan 690 TL'ye el konuldu.
17 Oca 2023 - 16:17- Asayiş Güncelleme: 17 Oca 2023 - 16:21
O iş yerine kumar baskını
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde polis ekipleri iş yerinde kumar oynayan şahıslara para cezası kesti, kumar oynatan şahıs hakkında adli işlem başlattı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.