17 Oca 2023 - 16:17- Asayiş G: 17 Oca 2023 - 16:21

O iş yerine kumar baskını

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde polis ekipleri iş yerinde kumar oynayan şahıslara para cezası kesti, kumar oynatan şahıs hakkında adli işlem başlattı.
O iş yerine kumar baskını mask

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince “Kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak” suçunun engellemesi için çalışma yapıldı. İzmit ilçesinde umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde Y.O. isimli şahsın işyerinde kumar oynattığı tespit edilerek hakkında adli işlem başlatıldı. Kumar oynayan 4 kişi hakkında ise idari yaptırım kararı uygulandı. Kumarda toplanan 690 TL'ye el konuldu.
# emniyet

17 Oca 2023 - 16:17 - Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.201.709 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Alkollü yakalanan sürücünün ehliyetine el konuldu mask
Alkollü yakalanan sürücünün ehliyetine el konuldu
Sapanca Gölü alarm veriyor, su 40 metre çekildi mask
Sapanca Gölü alarm veriyor, su 40 metre çekildi
Ticari araçlar çarpıştı: 1 yaralı mask
Ticari araçlar çarpıştı: 1 yaralı
Bilgisayar korsanlarına operasyon mask
Bilgisayar korsanlarına operasyon
Kültür Tepesi’nde meydan çöktü mask
Kültür Tepesi’nde meydan çöktü
Soluk borusuna kaçan yemek yüzünden hayatını kaybetti mask
Soluk borusuna kaçan yemek yüzünden hayatını kaybetti
Anket KOCAELİSPOR ŞAMPİYON MU OLUR YOKSA PLAY-OFF'A MI KALIR?
Tüm anketler

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL